Ángel Armando Castellanos

Domingo 26 Marzo 2023 10:57

Lewis Hamilton fundó la Comisión Hamilton hace cuatro años. El organismo está comprometido con las minorías en el automovilismo. Da consejos, por ejemplo, a la Fórmula 1 sobre la diversidad dentro del deporte.

Hasta ahora, el británico es el único piloto de F1 con piel oscura. Debutó en la categoría reina en 2007 y se proclamó campeón del mundo un año después con McLaren.

En 2013 fichó por Mercedes y resultó ser un golpe maestro. Ganó seis veces el título y ahora es -junto a Michael Schumacher- el conductor más exitoso en la historia del Gran Circo.

Lewis recordó sus inicios en la categoría y la esperanza que tenía de ver a más conductores y trabajadores de color en puestos altos, pero como no sucedió, entonces entendió que debía hacer algo más.

"Cuando mi papá y yo entramos en la F1, pensamos que habíamos roto una barrera y pensamos que las cosas cambiarían.

"Pero eso no fue suficiente y es por eso que inicié la Comisión Hamilton porque sabía que nadie más quería poner energía y esfuerzo en trabajar en ingeniería, pero en cualquier lugar, cuanto más alto llegues, menos diverso es, no solo en nuestra industria, sino en muchas industrias", reclamó en palabras a Sky Sports.

Por lo tanto entiende como clave el trabajo de su fundación. Los resultados ya están apareciendo.

"El objetivo es cambiar eso y eso es parte de mi misión (con la Comisión Hamilton). Pensé que faltaba algo. Ahora me siento muy bien, porque estoy viviendo mi propósito y empezando a ver ese cambio", agregó.

Representante

Hamilton se asume como una especie de embajador de las personas de color en la Fórmula 1. Ahora está feliz de que cada vez haya más.

"Realmente no hubo ningún cambio hasta 2021, o al menos sólo comencé a ver cambios en los últimos años. Antes de eso estaba solo y parecía que todo lo que podía hacer era hablar sobre el tema porque yo era el único hombre negro.

"Era un camino difícil, angosto y muy solitario para caminar. Siento que soy un representante de todos aquellos que sienten que no tienen voz hay muchas personas que sienten que no tienen voz y miran el deporte y piensan que no es para ellos, no diría que los represento como tales, pero yo espero que si lo hago, sea de una manera positiva", expuso.