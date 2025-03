Sale a la luz el ULTIMÁTUM de Red Bull a Carlos Sainz

Ha salido a la luz el ultimátum que le puso Red Bull Racing a Carlos Sainz y que cambió su carrera en la Fórmula 1.

El piloto madrileño confesó que recibió un ultimátum de la escudería y estuvo bajo una gran presión para conseguir ese codiciado puesto en Toro Rosso. "Recuerdo que ya estaba a punto de llegar a la Fórmula 1", relató Sainz a Rolling Stone.

"Red Bull me dijo: 'El próximo año es tu última oportunidad. Te irás a la Fórmula Renault 3.5. Tienes que ganar, o de lo contrario no tendrás sitio en la Fórmula 1'. Tenía apenas diecinueve años, así que la presión se hacía sentir. Pasé de creer ingenuamente que lo lograría a comprender que quizá no fuese posible.

"Tuve la suerte de contar con mi padre Él, que ya era campeón mundial, me decía: 'Esto es lo que te falta para llegar a la cima'. Gané la Fórmula Renault 3.5 y con eso llegué a la Fórmula 1. Sin ese impulso y sin el apoyo de mi padre, no estaría donde estoy hoy", confesó.

¿Cómo fue la carrera de Carlos Sainz con Red Bull?

Sainz firmó con Red Bull en 2010 como piloto junior. Tras triunfar en la Fórmula BMW, al año siguiente se alzó con el título en la Fórmula Renault 2.0 de Europa del Norte. Sin embargo, en la prestigiosa Eurocup de Fórmula Renault 2.0 tuvo que reconocer las victorias de Robin Frijns.

En 2012 sumó cinco carreras en la Fórmula 3 Británica, terminando en sexto puesto, y en la GP3 Series del año siguiente también se encontró con dificultades. Red Bull le dio una última oportunidad en la Fórmula Renault 3.5 en 2014, donde ganó casi la mitad de las carreras y se proclamó campeón al vencer a Pierre Gasly.

Este éxito le abrió las puertas a la Fórmula 1 en 2015, junto a Max Verstappen. Carlos Sainz logró hacer 112 puntos en las tres temporadas que estuvo corriendo en Fórmula 1 con Toro Rosso, el equipo secundario de Red Bull Racing.

Tuvo de compañeros de equipo a pilotos como Max Verstappen, Daniil Kvyat y Pierre Gasly; sin embargo, pasó a Renault para las últimas cuatro carreras de la temporada 2017.

Tras pasos por Toro Rosso, Renault, McLaren y Ferrari, a partir de la próxima temporada Sainz defenderá los colores de Williams.

