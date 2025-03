Confirman la TRAICIÓN dentro de Aston Martin por Ferrari

Han confirmado la teoría de que hubo dentro de Aston Martin una traición con Ferrari.

Pedro Fermín, periodista español, habló sobre la situación de que la Scuderia le negó a Enrico Cardile la posibilidad de comenzar a trabajar en la escudería de Fernando Alonso.

Esto fue lo que dijo en una transmisión en vivo: "No sé quién ha sido, pero un chivatazo desde Silverstone a Maranello provocó que Ferrari interpusiera esa demanda en un tribunal en Módena, aduciendo incumplimiento de acuerdo por parte de Enrico Cardile.

"Es decir, Cardile había iniciado ya sus primeras aproximaciones al trabajo que Cowell deseaba junto a él, esperando la llegada de Newey, y resulta que estaba incumpliendo el acuerdo con Ferrari. El acuerdo con Ferrari era de un año de jardinería fuera de vinculación a cualquier otro equipo, desde julio del año pasado hasta julio de este año 25.

"Un chivatazo con pruebas hizo que Ferrari presentara la demanda en Módena y que un juez italiano les diera la razón y que obligaran de inmediato a Cardile a no pisar Silverstone, a no estar en la sede principal, a no tener ningún tipo de contacto oficial bajo pena de ser sancionado y de tener más problemas judiciales de los que podría tener ya de entrada", confirmó.

¿Cómo quedó el Campeonato de Pilotos de la F1 2024?

El Gran Premio de Abu Dhabi significó otra victoria para Lando Norris que pudo asegurar el campeonato de constructores para McLaren. En el circuito de Yas Marina no hubo límites para Norris, que hizo todo lo necesario para aún con la presión de Leclerc y Sainz llevarse la victoria.

Fue un día agridulce para los pilotos hispanos, ya que Carlos Saínz terminó segundo y Fernando Alonso en noveno.

Por otro lado, Checo Pérez vio como una falla mecánica le cortó su gran carrera antes de tiempo y Franco Colapinto tuvo que abandonar también después de un toque con Piastri.

