El EMOCIONANTE mensaje de Hamilton para su debut con Ferrari

Lewis Hamilton lanzó un emocionante mensaje de cara a su debut con Ferrari en la temporada 2025 de la Fórmula 1.

En una entrevista para el canal de YouTube de F1, el siete veces campeón del mundo se mostró de muy buen humor y aseguró sentirse realmente emocionado: "Ha sido un invierno largo, aunque también ha pasado volando.

"Estoy muy agradecido por las excelentes pruebas que realizamos la semana pasada. ¡No puedo creer que la carrera sea ya la próxima semana! Viajo a Australia este viernes, y ahí es cuando todo comienza.

"Creo que estamos tan preparados como es posible, pese al corto tiempo que he tenido para adaptarme. Aún queda por aprender, pero lo que realmente me ilusiona es ponerse a rodar. Me encanta competir.

"La próxima semana, al llegar al Gran Premio, iniciaré la carrera luciendo el mono rojo. No encuentro palabras para expresar lo emocionado que estoy. Estar en Ferrari es una sensación muy especial.

"Trabajar aquí todos los días es tan agradable que ni se siente como trabajo, y simplemente no quieres marcharte. ¡Es realmente icónico!", concluyó.

¿Por cuántos años firmó Lewis Hamilton con Ferrari?

Según informa Leo Turrin, periodista italiano, no será un acuerdo corto: "Es la noticia del milenio para la F1. Hamilton firmó un contrato 2+1, también en óptica 2026.

"Lewis vestido de rojo era una hipótesis que parecía pertenecer a los sueños oníricos más desenfrenados. Estamos en presencia de un hecho histórico, un piloto tan titulado nunca ha llegado a Ferrari.

"Michael Schumacher había ganado dos campeonatos cuando llegó. Estamos en presencia de algo extraordinario. Como escribe Mogol: si funcionará o no, sólo lo descubriremos viviendo", dijo para Sky Sport 24.

En el anuncio oficial de Ferrari sobre el fichaje del siete veces campeón del mundo se puede leer que se trata de un contrato de varios años: "Declaración del equipo. La Scuderia Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato de varios años".

Además, no se puede ignorar también el hecho de que será un acuerdo bastante lucrativo para el corredor británico y que lo mantendrá como uno de los mejores pagados de toda la parrilla.

