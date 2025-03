La TRAICIÓN de Wolff a Hamilton en Mercedes

Se ha sabido, de cara a la temporada 2025 de Fórmula 1, que el jefe de Mercedes, Toto Wolff, incumplió un compromiso adquirido con Lewis Hamilton sobre su reemplazo en el equipo.

El siete veces campeón anunció en febrero de 2024 que dejaría las Silver Arrows tras 12 temporadas, durante las cuales él y Wolff forjaron una de las asociaciones más exitosas en la historia del deporte.

Desde su incorporación a Mercedes en 2013, Hamilton sumó seis de sus siete campeonatos y fue fundamental en el éxito del equipo, que se impuso en la lucha por el título de constructores durante ocho temporadas consecutivas entre 2014 y 2021.

El camino de la escudería se vio alterado en 2021, cuando el joven retador Max Verstappen se proclamó campeón tras un polémico adelantamiento en la última vuelta sobre Hamilton, dejando conmocionados tanto el piloto británico como Wolff.

Desde entonces, el neerlandés ha dominado la competición, acumulando cuatro títulos y haciendo temblar a Mercedes con su supremacía en Red Bull.

Lewis Hamilton perdió la batalla del campeonato de 2021 ante Max Verstappen

Mercedes mostró interés en fichar a Max Verstappen

Wolff confirma el interés de Mercedes por Verstappen

Dada la histórica rivalidad entre Mercedes y Red Bull, y tras los anteriores choques en pista entre Hamilton y Verstappen, aficionados y expertos se sorprendieron cuando Wolff empezó a alimentar rumores sobre el posible fichaje del neerlandés.

Tras el cambio de Hamilton a Ferrari, la escudería confió en el joven Kimi Antonelli para ocupar el lugar del veterano. Sin embargo, con declaraciones de Wolff y de Horner sobre la posibilidad de intercambiar pilotos, el mercado se tornó incierto.

De cara al inicio de la temporada 2025, el 16 de marzo, muchos aficionados esperan revivir el drama del año pasado a través de la nueva entrega de la exitosa docuserie de Netflix, Drive to Survive.

Toda la temporada se estrenará el 7 de marzo de 2025, pero en un adelanto de esta séptima edición, Sky Sports mostró un segmento revelador. En él, Wolff conversa desde su casa en Mónaco con su esposa, Susie, debatiendo si su piloto George Russell está a la altura de liderar al equipo a partir de 2025 y analizando quién debería suceder a Hamilton.

¿Podría Max Verstappen decidir abandonar Red Bull en el futuro cercano?

Un metraje, grabado antes de que Antonelli ocupase el asiento de Hamilton, mostró de forma impactante a Wolff dispuesto a incumplir una promesa crucial que había hecho al exlíder del equipo.

"Creo que Carlos Sainz es alguien a tener en cuenta. Ha ofrecido actuaciones realmente destacadas", comentó Wolff mientras debatía el relevo de Hamilton.

"Fernando Alonso muestra una gran velocidad y técnica en carrera". A lo que Susie replicó: "No vas a arrancar una nueva era con un contrato prolongado con Fernando; se trata de una solución provisional. ¿No crees que Max también es opción?" Toto añadió: "Opino que sí. Pero, si gana todas las carreras de una temporada, entonces definitivamente lo es. No he hablado con él porque le prometí a Lewis no hacerlo, pero creo que ya es hora de entablar esa conversación".

