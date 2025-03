Un EXTRAÑO presagio para Hamilton rumbo al título de F1

La leyenda de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, ha recibido un presagio inusual que podría marcar el camino hacia su octavo título mundial con Ferrari en 2025.

Hamilton se incorporó a la Scuderia mediante un contrato plurianual y espera recuperar su mejor forma tras tres temporadas complicadas con Mercedes, su antiguo equipo, en las que los resultados no fueron los esperados.

El siete veces campeón se consagró al ganar seis de sus siete títulos con Mercedes entre 2014 y 2020, aunque tuvo que sobrellevar una etapa entre 2022 y 2024 en la que solo sumó dos victorias en Grandes Premios.

Con 40 años, su ambición es ampliar sus récords históricos –105 victorias y 104 pole positions– y, sobre todo, superar el récord compartido de siete campeonatos mundiales establecido por Michael Schumacher.

Ferrari confía en que su nueva dupla, integrada por Hamilton y el talentoso Charles Leclerc, los impulse a conseguir el primer título en cualquier categoría desde 2008. En 2024, el equipo quedó a tan solo 11 puntos de hacerse con el campeonato de constructores.

Recientemente, tanto Hamilton como Ferrari han recibido una curiosa estadística que podría presagiar éxito en la próxima campaña. El experto en datos de F1, Sundaram Ramaswami, compartió en redes sociales un mensaje intrigante tras la victoria de Marc Márquez en la jornada inaugural de MotoGP en Tailandia.

El seis veces campeón de la categoría reina debutó con Ducati y se adjudicó la victoria en su primera carrera. Ramaswami destacó: “La última vez que Marc Márquez ganó la primera carrera de la temporada, Lewis Hamilton se coronó campeón ese mismo año”.

Además, el dato continúa: “La última vez que un piloto de Ducati triunfó en su debut, Ferrari se llevó el título. Hoy, Márquez ha ganado la inaugural en su debut con Ducati. Entonces…”.

