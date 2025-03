¡Lewis Hamilton ROMPE EL SILENCIO sobre su retiro!

Lewis Hamilton ha roto el silencio sobre lo que le gustaría hacer una vez que se retire de la Fórmula 1.

El corredor de Ferrari, a partir de la temporada 2025, dijo lo siguiente en una entrevista publicada por la revista GQ: “Ha sido genial formar parte de la película F1, desde el mismo primer día en el que Brad empezó a conducir y le llevaba por la pista.

“Cuando deje de competir, me encantaría dedicarme más a eso. Meterse en una primera producción así de grande es una locura porque será difícil superarla. “Ha sido como estar emocionado por Navidad. Sienta muy bien empezar el año con tantas ganas y tanta energía.

"Soy consciente de que no puedo ser director creativo, aún no he llegado a ese punto, pero estoy utilizando esto como un trampolín. Estoy acumulando experiencia —hago prácticas— y espero que en algún momento llegue un punto en el que diga: 'Vale, ya estoy preparado para dirigir algo de verdad y caminar solo", comentó.

¿Cómo fue el primer incidente de Lewis Hamilton con Ferrari?

Se ha informado de forma urgente que Lewis Hamilton ha sufrido un choque con Ferrari. El piloto siete veces campeón del mundo estaba corriendo con la Scuderia en un test privado en Barcelona, con el auto de la temporada 2023 de la Fórmula 1 como parte de la preparación del nuevo campeonato.

Sin embargo, diversos medios informaron que el británico logró salir ileso del incidente, aunque la consecuencia es que el turno de Charles Leclerc ha quedado atrasado.

Confirmaron que el monoplaza italiano quedó dañado, luego de Lewis impactó las barreras de protección. Se dice que el accidente se dio en el tramo final de la pista, con el piloto perdiendo el control del auto.

Hamilton conducía el SF-23 en el Circuit de Catalunya el miércoles por la mañana, pero las cosas salieron mal en la curva 12 alrededor de las 11 de la mañana para el británico. El Ferrari se estrelló de morro contra la pared, sufriendo daños en la carrocería y la suspensión.

Cuando los mecánicos terminaron las reparaciones, el sol ya se había puesto, lo que significó que Charles Leclerc ya no pudo realizar pruebas el miércoles. Hamilton y Leclerc comparten el SF-23, tal y como recoge el reglamento del TPC, Testing of Previous Cars.

La semana que viene ambos pilotos volverán a Montmeló, donde Pirelli tiene previsto probar los neumáticos 2026 los días 4 y 5 de febrero. Esto ofrece a Hamilton, en particular, una oportunidad única de familiarizarse con el último Ferrari, el SF-24 2024.

