Aloisio Hernández

Sábado 25 Marzo 2023 11:42

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, afirmó que no hay planes concretos para una segunda carrera de Fórmula 1 en territorio mexicano, aunque señaló están investigando si hay posibilidades, pero que aún no hay nada seguro.

Recientemente, un muy entusiasta Antonio Pérez Garibay, padre de Sergio Pérez, dijo a los medios mexicanos que actualmente están ocupados organizando una segunda carrera de Fórmula 1 en México. Según el padre del piloto de Red Bull, esta carrera se realizaría en Cancún, ciudad del oriente del país.

“La semana pasada tuve una reunión con empresarios mexicanos, ya preparamos las cartas de intención y creo que a mediados de julio las presentaremos, dónde estará, las dimensiones del circuito, para tener todo listo y empezar a trabajar.

La afición mexicana ha sido premiada como una de las mejores del mundo

"Lo más importante es que la FIA y la Fórmula 1 ya lo han aceptado, me han abierto las puertas. Estamos hablando del período de 2025 a 2030 y estoy seguro de que será un gran premio que durará los próximos 20 años", dijo Pérez Garibay a Esto.

Sin planes concretos

El presidente de la República Mexicana aseguró que las cosas son mucho más matizadas. Destaca que todavía no hay nada concreto, aunque admite que ciertamente hay posibilidades de que suceda en el futuro.

"Estamos viendo si hay posibilidad de hacerlo. Todavía no hay un proyecto, pero no lo descartamos. Aún no tenemos proyecto”. Una posible segunda carrera en México tendrá que ser pagada en su totalidad sin la ayuda del gobierno mexicano. Por lo tanto, esto podría ser un desafío para los organizadores.