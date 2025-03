El IMPRESIONANTE camino que llevó a Hamilton a F1 con Ferrari

Lewis Hamilton busca su octavo título desde el inicio de la temporada 2021, un título que sería el mayor logro de su trabajo en la F1.

No funcionó en Mercedes , pero la pregunta es: ¿podrá funcionar en Ferrari en los próximos años? El británico comienza esta semana su aventura con la selección italiana.

Está claro que Hamilton se ha convertido en un nombre conocido en el deporte, pero el británico también tiene un estatus increíble fuera de la F1.

Ya ha sido nombrado Sir en Gran Bretaña, además tiene todo un país que lo apoya (Brasil) y Hamilton ha recibido varios premios. Hamilton también empezó como un talento en un lugar donde tenía que demostrar su valía.

La carrera de Hamilton antes de la F1

Antes de que el británico pudiera siquiera pensar en la F1, Hamilton, como tantos pilotos, ya estaba activo en el karting. En 1995 participó por primera vez en una competición, el Campeonato Nacional Super 1. Lo ganó inmediatamente en la clase Cadetes IAME. En 1996 y 1997, Hamilton continuó impresionando, ganando el Gran Premio Británico de Kartmasters y el Campeonato Nacional Super 1 en las clases Comer Cadet y Fórmula Yamaha.

En 1998, el británico tuvo algo menos de éxito, pero esto no duraría mucho. En 1999 ganó el Torneo Industrie Open en la clase ICA. Hamilton también terminó segundo en el Campeonato Europeo de Karting en la clase ICA Junior.

La temporada 2000 fue otra temporada exitosa, con primeros puestos en la Copa del Mundo y en el Campeonato Europeo de Fórmula A. Hamilton terminó su carrera en el karting al no ganar ningún campeonato en 2001.

En 2001, el británico hizo el cambio parcial al automovilismo al conducir en la Fórmula Renault UK Winter Series. En 2001 terminó séptimo en el campeonato con 48 puntos en cuatro carreras. Tuvo más éxito en 2002, terminando tercero en el campeonato completo de Fórmula Renault del Reino Unido después de trece carreras con 274 puntos y tres victorias.

En 2003 volvió a la Fórmula Renault UK y ganó el campeonato después de quince carreras con diez victorias y 419 puntos. Por cierto, todo esto lo hizo con Manor Motorsport. Posteriormente competiría para ese equipo en la F3 en 2003 y 2004. En 2003, Hamilton apenas participó en carreras, pero en 2004 participó de pleno derecho en la F3 Euroseries.

Terminó quinto después de veinte carreras con 69 puntos y una victoria. En 2005 volvió a competir y se proclamó campeón tras veinte carreras con quince victorias y 172 puntos. Esta temporada ya no pilotó para Manor, sino para ASM Fórmula 3. En 2006 dio el salto a GP2 para ART, con éxito. El británico se proclamó inmediatamente campeón con 114 puntos y cinco victorias. Había llegado el momento de la F1, pensó también Mercedes.

Hamilton en Vodafone McLaren Mercedes

El británico se unió a Mercedes en 2007, cuando todavía trabajaba con McLaren. Al británico se le puso inmediatamente un buen coche y se le dio la oportunidad de rendir bien, cosa que hizo inmediatamente.

Hamilton terminó segundo en 2007 con 109 puntos y cuatro victorias mientras era compañero de equipo de Fernando Alonso ese año . En su primera carrera en F1, Hamilton inmediatamente subió al podio, mientras que posteriormente terminó segundo cuatro veces.

Sus primeras victorias en la F1 llegaron en su sexta y séptima carrera: los Grandes Premios de Canadá y Estados Unidos. Un año después, en 2008, el británico ganó inmediatamente su primer campeonato de F1. Con 98 puntos y cinco victorias consiguió sumar su primer título. No sería el último.

Sin embargo, en los años siguientes, Vodafone McLaren Mercedes tuvo un poco menos de éxito. En 2009, 2010, 2011 y 2012 Red Bull comenzó a mejorar y finalmente dominó con Sebastian Vettel .

Para Hamilton y McLaren Mercedes, no había mucho más por delante que un quinto, cuarto, quinto y cuarto puesto entre los pilotos en aquellos años. En total, Hamilton ganó once carreras durante esas cuatro temporadas.

Comienza el dominio de Hamilton en Mercedes

McLaren decidió entonces separarse de Mercedes y el equipo pasó a llamarse Mercedes AMG Petronas F1 Team. Sin embargo, no hubo éxito inmediato, ya que Red Bull continuó dominando en 2013. Hamilton terminó cuarto esa temporada con 189 puntos, ganando sólo el Gran Premio de Hungría.

Sin embargo, a partir de 2014, la nueva era en la F1 lo cambió todo. Hamilton se proclamó campeón del mundo dos veces seguidas, en 2014 y 2015, con 384 puntos y 381 puntos.

El británico ganó 11 carreras en 2014 y terminó fuera del podio en sólo tres carreras (todas abandonos). En 2015, Hamilton ganó diez carreras y solo se quedó fuera del podio en el Gran Premio de Hungría (P6) y Singapur (DNF).

La serie de campeonatos fue interrumpida en 2016 por su compañero de equipo Nico Rosberg, quien después de una temporada llena de acontecimientos en Mercedes finalmente se convirtió en campeón del mundo por primera vez en su carrera y luego decidió retirarse inmediatamente.

Las cosas se pusieron tan difíciles que incluso hasta el día de hoy la relación entre ambos es todo menos fantástica. Hamilton anotó 380 puntos, casi lo mismo que en las dos temporadas anteriores, y ganó diez carreras. Sólo los Grandes Premios de Bélgica (DNF), Malasia (DNF) y Europa (P5) no dieron como resultado un puesto en el podio.

Hamilton establece una racha de campeonatos sin precedentes

Con Rosberg retirado y Valtteri Bottas sin representar ninguna amenaza como compañero de equipo, el camino estaba abierto para que Hamilton recuperara su dominio. Esto era exactamente lo que iba a pasar. En 2017, 2018, 2019 y 2020 (temporada acortada debido a la crisis del coronavirus), el británico se proclamó campeón del mundo sin ningún problema.

Los puntos conseguidos durante estas temporadas hablan por sí solos: 363 puntos, 408 puntos, 413 puntos y 347 puntos. Hamilton registró nueve, once, once y once victorias durante estas temporadas. Si Rosberg no hubiera estado involucrado, Hamilton habría sido campeón del mundo durante siete temporadas consecutivas, un logro sin precedentes.

Aun así, hubo señales, especialmente en 2020, de que de cara a 2021, el último año de esa era en la F1, la competencia se estaba acercando. Sin duda, Red Bull, que tuvo a Max Verstappen en el coche durante algunos años , fue mejorando cada vez más temporada tras temporada. En 2021 esto culminaría con el fin del dominio de Mercedes y especialmente de Hamilton.

Verstappen vence a Hamilton y comienza una nueva era en la F1

La temporada 2021, posiblemente la más emocionante y controvertida de la historia de la F1, vio llegar a su fin la racha de cuatro campeonatos consecutivos de Hamilton. Fue la primera temporada en la que Hamilton fue a buscar su octavo título, un título que hasta el día de hoy parece estar maldito.

Hamilton ganó un total de ocho carreras durante la temporada 2021, incluido el polémico Gran Premio de Gran Bretaña en el que Verstappen acabó con fuerza en la pila de neumáticos tras el contacto con Hamilton durante la fase inicial de la carrera.

Los dos también volverían a entrar en contacto en Monza, mientras que hubo numerosas otras carreras en las que los dos libraron batallas que cautivaron a los aficionados y proporcionaron mucho espectáculo o controversia.

El Gran Premio de Abu Dabi , que Verstappen ganó tras adelantar a Hamilton en la última vuelta tras un coche de seguridad tardío que, según Mercedes, no debería haber entrado antes de la última vuelta, resultó decisivo para el campeonato. Verstappen consiguió su primer campeonato en F1, poniendo fin a la racha de Hamilton.

En 2022 comenzaba una nueva era en la F1, que traería muchos cambios, especialmente en cuanto a aerodinámica. Adrian Newey y Red Bull dieron en el blanco inmediatamente con su coche y, después de que Ferrari emergiera brevemente como un rival en la fase inicial de la temporada 2022, posteriormente dominarían.

En 2022 y 2023, Verstappen se proclamó campeón de manera dominante, siendo 2023 incluso estadísticamente la temporada más dominante en la historia de la F1. Mientras tanto, Mercedes sufría mucho por el "marsopa", el rebote del coche en las rectas. Hamilton, a diferencia de su nuevo compañero de equipo George Russell , no se sintió cómodo en el coche en absoluto.

Así fue en 2022 y 2023, dos temporadas en las que no ganó ninguna carrera y terminó sexto y tercero en el campeonato con 240 y 234 puntos. Antes de que comenzara la temporada 2024, Hamilton anunció que dejaría Mercedes después de la temporada actual para perseguir su sueño de conducir para Ferrari.

Sin embargo, en 2024, el británico ganó dos carreras con el coche Mercedes: el Gran Premio de Gran Bretaña y el de Bélgica. Con 223 puntos, Hamilton finalmente terminó séptimo en el Campeonato Mundial de Pilotos.

Hamilton a Ferrari

El británico dejó claro que Hamilton está acabado con Mercedes, especialmente después de los Grandes Premios de México y Brasil. Al británico ya no le interesa saber dónde acabará el resto de la temporada, aunque estas serán realmente sus últimas tres carreras en F1 con Mercedes. De todo lo anterior se desprende que el británico ya tiene la mente puesta en Ferrari.

El británico se muestra positivo en este sentido por el hecho de que Ferrari ha empezado a rendir cada vez mejor en 2024 y el coche es ahora -sobre todo en seco- igual de rápido que el McLaren y el Red Bull.

El equipo ha avanzado mucho en términos de rendimiento deportivo y resultados y ahora incluso compite en el campeonato de constructores. Sin embargo, Hamilton tiene tres desafíos por delante de cara a 2025 que harán que un octavo campeonato de F1, que lo colocaría solo en la cima y confirmaría su estatus como el mejor piloto de F1 de todos los tiempos, sea una historia difícil.

Hamilton enfrenta múltiples desafíos

En primer lugar, Hamilton tendrá que acostumbrarse a un entorno diferente con diferentes compañeros y una forma diferente de trabajar por primera vez desde que comenzó a competir en la F1 en 2007.

El enfoque de los italianos no es en ningún modo comparable al que se lleva a cabo en Mercedes. Será un choque cultural, aunque el británico ya es popular entre los aficionados italianos por sus conexiones con Ayrton Senna, entre otros.

En segundo lugar, el británico se enfrentará a mucha competencia en una posible pelea por el título en 2025. Por supuesto, está Red Bull Racing , un equipo al que Hamilton ya ha visto dominar la F1 dos veces. Este no será el caso en 2025, pero sería extraño pensar que Verstappen no será un rival por parte del equipo.

Luego está McLaren, que ha hecho grandes avances en 2023 y 2024 y actualmente tiene el mejor coche de la parrilla. Con Lando Norris y Oscar Piastri, también cuenta con la mejor dupla de pilotos de la parrilla.

Luego está el antiguo equipo de Hamilton: Mercedes. Russell ya ha demostrado que puede ser competitivo en el coche de las Flechas Plateadas, por lo que sin duda puede ser visto como un rival. Queda por ver cómo le irá a Andrea Kimi Antonelli como sucesor de Hamilton. Pero además de toda la competencia externa, hay otro desafío.

¿Hamilton y Leclerc en el mismo equipo?

De hecho, Hamilton siempre ha sido el líder prácticamente indiscutible del equipo a lo largo de su carrera, con la excepción quizás de las temporadas 2007 y 2016 en Mercedes. Lo demostró con sus resultados.

Sin embargo, se puede decir con cierta seguridad que en Ferrari tendrá que lidiar, además de Fernando Alonso, con quizás el mejor piloto en cuanto a talento que Hamilton haya tenido como compañero de equipo: Charles Leclerc.

Leclerc ha estado consistentemente entre los tres primeros del campeonato durante años y ha sido el líder del equipo italiano en las últimas temporadas. No querrá simplemente entregarle este rol a Hamilton.

El problema es que Hamilton no querrá simplemente ser el segundo piloto. El británico viaja a Ferrari con el objetivo de conseguir su octavo título en la F1. No lo hará si tiene que actuar como segundo piloto, algo que Ferrari probablemente tampoco le pedirá. Aún así, tener dos pilotos con los que quieres luchar por el campeonato es bastante difícil, algo que 2024 ha vuelto a demostrar si miramos a McLaren.

Será interesante ver cómo evoluciona el equilibrio, un equilibrio que Leclerc y Hamilton de Ferrari probablemente podrán determinar por sí mismos a través de sus actuaciones deportivas en una batalla abierta durante la primera fase de la temporada. Esto determinará en parte si Hamilton puede realmente aspirar a su octavo título en la F1 o si seguirá siendo un sueño eterno.

