El gran ENEMIGO de Colapinto en su llegada a Alpine

El manager de Franco Colapinto ha pedido a los aficionados del argentino que dejen de atacar a los otros pilotos que pertenecen a Alpine.

La llegada de Colapinto a Alpine generó grandes expectativas en los aficionados argentinos, que ven en el joven piloto una promesa importante dentro de la Fórmula 1.

Sin embargo, esta emoción también se tradujo en presión en redes sociales, lo que llevó ya a un grado de que su representante, Jamie Campbell-Walter, tenga que intervenir al respecto.

Colapinto realizó una de las pruebas con Alpine en Barcelona en el programa de desarrollo del equipo, pero no fue convocado para las pruebas de pretemporada en Bahréin ni al ensayo de neumáticos, donde eligieron a Paul Aron y Ryo Hirakawa.

Por otro lado, Jack Doohan fue quién lideró el segundo asiento en los días de pruebas oficiales de la Fórmula 1, desencadenando el descontento de los seguidores de Franco, que comenzó a enviar mensajes a Alpine y a Doohan con insultos.

Esto derivó en que Campbell-Walter se pronunciara en X (antes Twitter) para pedir calma y advertir sobre los efectos negativos de este tipo de comentarios en la carrera de Colapinto.

¿Qué dijo el representante de Franco Colapinto sobre las reacciones en redes?

“Los haters que creen que ayudan a Franco le hacen más daño que bien. Insultan al equipo, a Jack y a veces a otros seguidores del Alpine. Franco y todos los que le apoyamos somos fans de todo el equipo, de Pierre y de Jack", estableció.

"Compórtense con pasión pero no con abuso y arrogancia. A Franco le llegará su hora pero no así, conseguirán lo contrario”, escribió el representante en respuesta a la cuenta @Formula1Fangio.

“Llamado a la solidaridad: dejen de comentar sin sentido en la cuenta de Alpine. No ayudan a Colapinto, solo hacen el ridículo y generan rechazo. Apoyar no es acosar ni ser pesados. Apoyen al equipo, no sean termos y entiendan los tiempos de la F1″, finalizó de manera contundente.

Esto refleja la creciente preocupación por el impacto de esto en la relación del piloto con el equipo, ya que en la F1 un buen ambiente es clave para el desarrollo, especialmente los que están en formación.

Alpine obtuvo resultados positivos en la pretemporada, el primer día, Gasly y Doohan bajaron el cronómetro del 1:32 y el último día, Pierre dejó en evidencia la experiencia encima del auto y sacó una diferencia de 8 décimas al australiano.

