Hamilton CONTRATACA a la cúpula de la F1

Lewis Hamilton ha respondido de manera contundente a las críticas sobre su edad y rendimiento en su llegada a Ferrari. El siete veces campeón mundial ha sabido defenderse de quienes cuestionan su capacidad en esta nueva etapa.

El piloto terminó séptimo en la clasificación de la temporada 2024, ubicándose por detrás de su compañero en Mercedes, George Russell. En una campaña complicada, Hamilton llegó incluso a dudar de su velocidad y habilidades, lo que abrió la puerta a comentarios negativos en su contra.

Sin embargo, sus problemas de rendimiento no han hecho más que alimentar las dudas sobre su futuro en Ferrari. Entre sus críticos se encuentra el exjefe de la F1, Bernie Ecclestone, de 94 años, quien atacó al campeón en The Telegraph.

Ecclestone afirmó que Hamilton “no duraría mucho” en el equipo italiano, que acumularía “muchos enemigos” y se refirió de forma despectiva tanto a su imagen como a sus intereses fuera de la competición, diciendo: “Lewis se muestra de una forma que puede hacer que la gente le caiga mal.”

Hamilton envía un mensaje contundente a sus críticos en la F1

Desde su llegada a Ferrari, Hamilton parece haber recuperado la frescura necesaria para volver a luchar por el título. Recientemente, a través de Time Magazine, ofreció una respuesta enérgica a las detractores que, como Ecclestone, han puesto en duda su rendimiento.

“Nunca se me compare con nadie”, declaró el piloto. “Soy el primer y único piloto negro que ha participado en este deporte. Soy diferente, he pasado por mucho y he forjado mi propio camino", agregó.

"No se me puede equiparar con ningún otro piloto de 40 años, ya sea del pasado o del presente, porque no se parecen en nada a mí. Estoy hambriento, motivado y no tengo ataduras familiares; mi foco es único: ganar. Esa es mi prioridad número uno”,

“Siempre he sabido recibir la negatividad”, agregó con firmeza. “Jamás respondo a esos viejos comentarios de hombres que han pasado su vida en la F1 y opinan sobre mi carrera. La manera en que me presento y rindo en la pista desmiente cualquier crítica”, finalizó.

