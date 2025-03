Mercedes pone primera EXIGENCIA para Antonelli

Aunque el director del equipo Mercedes y nuevo jefe de Andrea Kimi Antonelli, Toto Wolff, opina que habría que moderar el uso de groserías en la Fórmula 1, también afirmó que no se deben reprimir las emociones de los pilotos.

Desde esta temporada, los pilotos tendrán que cuidar aún más sus palabras. La FIA ha implementado un sistema de sanciones para evitar improperios durante conferencias oficiales y otros comportamientos inapropiados.

El piloto de rally, Adrien Fourmaux, fue el primero en ser multado el mes pasado por pronunciar “we f**k up” en una entrevista, debiendo pagar 10.000 euros. Además, el sindicato de pilotos de rally criticó en un comunicado la nueva sanción impuesta por la organización.

En un inicio, Wolff apoyaba las medidas más estrictas en torno al uso de improperios, pero ahora matiza la situación.

Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA

¿Qué espera Toto Wolff del comportamiento de Andrea Kimi Antonelli?

“Ninguno de nosotros se siente a gusto utilizando esas palabras. Somos modelos a seguir y, aunque a veces resulte gracioso, nos vemos como representantes de un deporte con cierto carácter distinguido. Apostamos por la alta tecnología y la precisión, lo que nos diferencia de muchas otras disciplinas”, explicó en entrevista para Formel1.de.

El director sostiene además que insultar a los funcionarios de la FIA es absolutamente inaceptable.

“Para mí, nuestro deporte posee una elegancia comparable a la del rugby, donde insultar a un oficial es impensable. Por ello, debemos evitar cualquier falta de respeto hacia ellos, y la FIA debe proteger este aspecto, eso es indiscutible".

"Aunque, por supuesto, no pretendemos detener las emociones de los pilotos. En una conferencia de prensa o entrevista se aplican otras normas, pero en la cabina, mientras no se trate de un insulto directo o una falta de respeto, yo optaría por no darle demasiada importancia. Esa es, en definitiva, mi opinión personal”, concluyó.

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!