Lewis Hamilton se ha pronunciado en contra del gobierno de Uganda en su página de Instagram.

Ese país aprobó esta semana una ley que restringe severamente los derechos de las personas LGBTI y aumenta significativamente las penas por propagar la homosexualidad.

Relacionado: Hamilton: Nunca había pasado por una situación así

Sabemos que Hamilton es generalmente muy franco sobre la política mundial y critica regularmente a los regímenes que no se toman muy en serio los derechos humanos, defiende regularmente a la comunidad LGBTI, aboga por la igualdad de derechos y lucha para limitar el cambio climático.

Por lo tanto, al británico le gusta usar su plataforma como un corredor conocido para denunciar varios abusos en el mundo.

📰: Formula One champion Lewis Hamilton speaks out against Uganda's criminalization of the LGBT community, urging the government to overturn the law.#F1 pic.twitter.com/1YByZwmx0V