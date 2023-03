Aloisio Hernández

Viernes 24 Marzo 2023 09:01 - Actualizada: 09:02

Eddie Jordan, fundador del extinto equipo Jordan, cree que Max Verstappen sería más rápido con el mismo auto que Lewis Hamilton, Fernando Alonso y Charles Leclerc.

El bicampeón del mundo parece casi imbatible en 2023. Respaldado por sus dos títulos mundiales y con un excelente Red Bull, el piloto holandés es considerado el gran favorito para la conquista del título de campeón en 2023.

Relacionado: "Alonso debería tener cuatro Mundiales, no dos"

Max ganó la primera carrera en Bahréin y cruzó la línea de meta en Jeddah en segunda posición, ya que partía desde la 15ª posición de la parrilla de salida.

Alonso ha acompañado a Verstappen en el podio en las dos carreras del año

Talento puro

Sin embargo, muchos señalan con el dedo al monoplaza del vigente campeón del mundo, que parece mucho más rápido que los otros F1 en el tablero. Según el ex jefe del equipo, eso no significa que Verstappen no pueda ganar con el mismo equipo que sus rivales.

"En este momento, diría que Max Verstappen aún ganaría si Lewis Hamilton, Charles Leclerc y Fernando Alonso tuvieran el mismo equipo, Verstappen tiene confianza en su forma de conducir y seguirá mejorando", dijo a OLBG.

"Los pilotos de Fórmula 1 deben entender que la asociación entre Verstappen y Red Bull seguirá siendo excelente en los próximos años. Verstappen no es estúpido y no se va a cambiar a otro equipo, especialmente con su padre y su gestión detrás de él.

"Aquellos que piensan que Verstappen se va a ir pronto es un sueño. Yo diría que Hamilton llegaría en segundo lugar con el mismo coche en el que Max, Alonso y Leclerc lucharían por el tercero.

"Todavía no hemos visto a Leclerc lo suficiente como para decir lo contrario, pero la presión de conducir para Ferrari es enorme. Si Leclerc fuera a un equipo con menos presión como Mercedes, brillaría", señaló.