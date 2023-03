Aloisio Hernández

Viernes 24 Marzo 2023 06:20

Paul Stoddart, ex dueño de Minardi, aseguró que Fernando Alonso debería tener cuatro títulos mundiales y no solamente dos.

El piloto asturiano estuvo varias veces cerca de conseguir un nuevo campeonato tras los dos consecutivos que logró en 2005 y 2006.

Relacionado: "Fernando Alonso merece ser campeón del mundo"

Con McLaren y Ferrari, Fernando estuvo a unos cuantos puntos de sumar un nuevo título a su palmarés; sin embargo, el regreso a McLaren terminó provocando que Alonso se alejara de la categoría.

Su regreso con Alpine tampoco le permitió acercarse a volver a pelear adelante. Afortunadamente, ahora con Aston Martin puede estar luchando por los primeros puestos y ya ha logrado dos podios consecutivos en las primeras dos rondas de la temporada.

Fernando Alonso en Minardi

Prodigio

Stoddart conoce muy bien al bicampeón del mundo y ahora habló del momento en que decidió darle una oportunidad en la máxima categoría del automovilismo.

"Sabía muy bien a quien ponía en uno de mis coches en 2001. El año anterior ganó en Spa en Fórmula 3000 y aquella actuación la considero una obra maestra de pilotaje.

"Fernando me llamó la atención ya en el 2000 y nunca me lo quité de la cabeza. En esa época, no se hablaba mucho de él, era muy callado y se limitaba a cumplir con su trabajo.

"Vi aquella carrera en Spa entera y lo que vi en él aquel día es que era el hombre, estaba destinado a ser campeón del mundo, incluso antes de subirse a un Fórmula 1. No estaba equivocado, aunque debería tener cuatro títulos y no sólo dos.

"Sabía que lo iba a perder para 2002, solamente iba a estar con nosotros un año y Fernando no estaba contento con esa decisión. No quería estar una temporada entera haciendo test como piloto de pruebas de Renault.

"Yo quería que se quedase en Minardi, mi equipo soñado hubiese sido con Mark Webber y Fernando Alonso en el mismo coche", dijo el australiano en Beyond The Grid, el podcast oficial de la Fórmula 1.