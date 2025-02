El ESPECTACULAR video del nuevo monoplaza de Alonso y Aston Martin

Aston Martin ha lanzado oficialmente el último coche de la era previa a Adrian Newey con un video espectacular. El legendario diseñador Newey se unirá al equipo el próximo mes para comenzar a trabajar en el rival de 2026, en medio de unos cambios regulatorios que transformarán el mundo del automovilismo. Los 10 equipos, incluido Aston Martin, revelaron sus diseños para la próxima temporada en un evento en directo en el O2 Arena de Londres. Ahora, el equipo con base en Silverstone presenta su nuevo monoplaza, el AMR25, de cara a las pruebas previas a la temporada en Bahréin la próxima semana. El desafío 2025 incorpora innovaciones notables en sus laterales, que han sido rediseñados para lograr una mayor eficiencia aerodinámica, y presenta una evolución sustancial en el alerón delantero. Este mismo diseño se vio en el GP de Estados Unidos 2024, donde Fernando Alonso y Lance Stroll finalizaron en la posición 13 y 15, respectivamente. Según el equipo, las mejoras se centran en optimizar la carga aerodinámica a bajas velocidades, mejorar el equilibrio del coche y proporcionar máxima estabilidad a los pilotos en todas las curvas.

