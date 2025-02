Alonso MINIMIZA a Hamilton tras comentario sobre Newey

Lewis Hamilton ha recibido un duro revés en sus aspiraciones al campeonato de Fórmula 1 tras una declaración de Adrian Newey por parte de Fernando Alonso.

El siete veces campeón mundial aspira a sumar un octavo título a su vitrina en Ferrari, aunque no tendrá fácil camino. Se enfrentará a una feroz competencia, no solo por parte de su compañero Charles Leclerc, sino también por la inminente amenaza de Red Bull y McLaren.

Mercedes se perfila para unirse a la lucha por el campeonato en 2025, mientras que Aston Martin buscará superar el quinto puesto alcanzado en el campeonato de constructores en 2024.

Fernando Alonso y Lance Stroll contarán a partir de marzo con la incorporación de Adrian Newey, quien asumirá el rol de socio técnico principal en Aston Martin y podría cambiar radicalmente la suerte del equipo.

Lewis Hamilton luchará por un octavo título mundial en Ferrari

Adrian Newey se une a Aston Martin en marzo

¿Puede Aston Martin contender por el título?

En declaraciones a Diario AS, Alonso destacó lo determinante que será Newey para las aspiraciones de Aston Martin en el campeonato. Aseguró que su impacto superará al que pueda tener Hamilton en Ferrari.

El piloto español subrayó que contar con el talento de Newey es crucial para sus posibilidades de éxito. Si sus palabras se confirman, esto podría representar un duro golpe para las ambiciones de Hamilton en la Fórmula 1.

Fernando Alonso buscará un título mundial con Aston Martin

"Adrian Newey siempre tendrá más influencia que cualquier piloto", afirmó Alonso. "Los pilotos van y vienen; nosotros, los veinte que estamos aquí, nos esforzamos por exprimir cada gota de talento para llegar a la F1", agregó.

"No tengo claro qué aportará Hamilton en Ferrari; seguramente será menor que lo que un diseñador puede lograr. Adrian es un espíritu libre y no se le puede decir qué hacer", destacó.

"El día que llegue, si puede echarnos una mano en 2025, perfecto. Y si decide empezar en 2026, también, porque tendrá ideas claras y no querrá perder ni un día. Le he preguntado a Lawrence [Stroll] en varias ocasiones y siempre me dice que no cree que podamos tenerlo bajo control", finalizó.

