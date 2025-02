Sustituto de Checo presenta QUEJAS sobre Verstappen

Liam Lawson fue designado por Red Bull Racing a finales de 2024 como segundo piloto del equipo junto al cuatro veces campeón del mundo Max Verstappen, pero ya puso quejas sobre tomar el lugar de Checo Pérez.

Mucha gente ve ser compañero de equipo de Verstappen como algo difícil y negativo, pero Lawson también ve aspectos positivos. Aunque también admite que será difícil.

A Lawson se le permitió reemplazar a Daniel Ricciardo tanto en 2023 como en 2024. En 2023 esto se debió a que el australiano se lesionó, mientras que en 2024 fue el reemplazo permanente durante la temporada hasta el final de la misma.

Ciertamente impresionó y aparentemente impresionó lo suficiente en Red Bull Racing como para elegir al neozelandés en lugar de Tsunoda como nuevo piloto de Red Bull. 2025, si todo va según lo previsto, será la primera temporada completa de Lawson en la F1.

Lawson sobre ser compañero de equipo de Verstappen

En una conversación con ESPN, Lawson afirma que el lado negativo de ser compañero de equipo de Verstappen se discute con demasiada frecuencia.

Lawson también debe admitir que ser compañero de equipo de Verstappen tiene sus inconvenientes. "Es sin duda el piloto más difícil de vencer y con el que competir. Todos queremos ganar en la Fórmula 1, pero para mí todo empieza de forma un poco diferente. Quiero aprender mucho de él en las primeras fases".

Sin embargo, según Lawson, no tiene por qué sentirse como un novato y el equipo para el que conducirá tampoco es completamente nuevo. "No creo que me sienta como un novato en el paddock, pero una vez que salgo a la pista en Melbourne, sí lo hago. Por supuesto que he hecho algunas carreras mientras tanto, pero no son tantas en comparación con el resto".

"Aun así, voy con un equipo nuevo a circuitos que son nuevos para mí. Afortunadamente, el equipo no se siente realmente nuevo, porque llevo aquí mucho tiempo. La temporada me llevará un tiempo acostumbrarme. Cuando volví a Red Bull, me sentí más como si volviera a casa".

