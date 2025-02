Red Bull, MOLESTO por el trato de la gente tras salida de Checo

El equipo Red Bull Racing se mostró muy sorprendido y sobre todo descontento con la reacción del público en el O2 Arena, según la filial británica de ESPN, que reclamó la actualidad del equipo con un abucheo sonoro.

El periodista de F1 Nate Saunders informa que el equipo estaba enojado principalmente porque fueron el objetivo de los abucheos y sugiere que probablemente hubo una buena razón para eso.

Aunque la Fórmula 1 es, por supuesto, un deporte de primer nivel, hoy en día es más que nunca entretenimiento, impulsado en parte por la serie de Netflix Drive to Survive.

El equipo austriaco no es tan popular en Inglaterra y eso quedó claro el martes durante el evento F1 75. El jefe del equipo Red Bull, Christian Horner, y Max Verstappen en particular tuvieron que pagar el precio, mientras que Liam Lawson salió bastante bien parado.

La organización debería haber intervenido

En el podcast, Saunders aborda el momento en el que el jefe del equipo, Horner, habló: "Hubo un momento en el que se podía ver que estaba reaccionando a los abucheos. Empezó a hablar, luego se detuvo un momento y luego dijo algo como: 'Oh, vale' y continuó", explicó.

Según él, también en este caso la organización cometió un error: a Red Bull simplemente no se le debería haber dado tanto tiempo para hablar. "Hay que darle la vuelta a la situación: no se le debe dar a alguien dos minutos de tiempo para hablar si se espera que esa sea la reacción", mencionó.

"Red Bull se sorprendió y se mostró bastante descontento con la situación. Los abucheos estaban bien, pero sobre todo estaban enfadados porque sólo iban dirigidos a ellos", destacó.

Pero no fue sólo Red Bull el que fue abucheado; La FIA tampoco era muy popular. Saunders añade: "Si la gente te abuchea, debe haber una razón para ello".

La periodista deportiva Nicole Briscoe cree que es muy lógico que el equipo de Verstappen fuera abucheado:

"Si eres Red Bull y has vivido el trasfondo y el caos, incluidos los problemas que rodean a Christian Horner, y has dominado tanto el deporte mientras que nunca has sido realmente popular... Entonces te preguntas Me pregunté: ¿cómo puedes ser tan ingenuo sobre cómo te percibe el mundo? Para mí era obvio que este equipo sería el que recibiría más abucheos", señaló.

