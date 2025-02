¡Lo ÚLTIMO que dijo Max Verstappen sobre su fichaje con Aston Martin!

Max Verstappen ha dado unas nuevas palabras sobre los rumores de su fichaje con Aston Martin.

Se ha dicho que el limburgués seguiría entonces al diseñador Adrian Newey al equipo propiedad de Lawrence Stroll. Sin embargo, le dijo a GPFans y a otros que no habrá ninguna transferencia en camino.

"Para ser sincero, cuando lo leí por primera vez, vi algo así [una cifra de mil millones de libras]. Pero solo me puse en contacto con ellos para hablar sobre GT3 para este año. Eso es todo.

"Realmente no hay mucho que decir al respecto porque no hay nada allí", comentó el cuatro veces campeón del mundo.

El jefe del equipo Red Bull Racing se rió de la cantidad "poco realista" y enfatizó que Verstappen está muy contento con su equipo: "Entiendo que las noticias tienen que ser completadas durante las vacaciones de invierno, pero mil millones de libras para un piloto...

"Sabes, es una cantidad de dinero asombrosa, pero creo que Max está muy contento en el entorno en el que se encuentra en este momento. Ha crecido en este equipo. Tiene una gran relación con el equipo, los ingenieros, los mecánicos y todos los que trabajan con él.

"Sí, nuestro trabajo es desarrollar un coche competitivo para él y seguir dándole una plataforma que le permita lograr los resultados que ha conseguido en los últimos casi 10 años.

"No es realista. Ningún equipo puede permitirse eso y no importa quién esté detrás. No puedo comentar sobre las finanzas de otros equipos, pero ya sabes, Red Bull está en una buena posición en ese aspecto en comparación con otros en los boxes", comentó.

Relacionado: Red Bull, HUMILLADO dentro de la Fórmula 1

¿Qué pasó con Checo Pérez en Red Bull?

Cuando su carrera parecía terminada, Pérez fue recogido por Red Bull en finales de 2020 como sustituto de Alexander Albon. El mexicano condujo para el equipo de Milton Keynes durante cuatro temporadas, ganando cinco Grandes Premios y dos títulos de constructores durante ese tiempo.

Sin embargo, su forma estuvo por debajo de la media, especialmente en 2024: terminó octavo en la clasificación de pilotos, mientras que su compañero de equipo Max Verstappen se proclamó campeón a falta de dos carreras y un sprint para el final.

Pérez también causó más daños que cualquier otro piloto, y Red Bull se perdió decenas de millones en premios al terminar tercero en el campeonato de constructores.

Después de meses de rumores, la decisión se tomó a principios de este mes y se anunció que Liam Lawson ocupará el lugar de Pérez en 2025 y se convertirá en el quinto compañero de Verstappen en Red Bull.

Como se mencionó, el propio Pérez aún no ha dicho nada sobre sus planes futuros, pero el Dr. Marko cree que lo sabe. El piloto de 34 años todavía aspira a conseguir una plaza en la categoría reina. Ya se han cubierto todas las plazas para 2025, pero en 2026 hay muchas posibilidades, incluido el flamante equipo; Cadillac F1.

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!