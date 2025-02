Galería: Alonso, Sainz y TODAS las libreas de Fórmula 1 2025

Se llevó a cabo la gala de los 75 años de la Fórmula 1 que se conmemoran en esta temporada y se han conocido las libreas de los equipos.

La Fórmula 1 está festejando a lo grande su aniversario 75 y este día presentó el primero de múltiples eventos especiales de esta temporada, juntando por primera vez las presentaciones de las libreas de todas las escuderías.

Comenzando con una alfombra roja donde desfilaron todos los pilotos y jefes de equipo donde al parecer no llegó el aviso de la etiqueta de vestimenta a todos los pilotos, ya que, a diferencia de todos los pilotos que llegaron sumamente arreglados, Laim Lawson llegó en pantalones de mezclilla

Posterior a eso, hubo encuentros como el Hamilton con Toto Wolff y otros pilotos con sus ex compañeros de equipo, para después pasar a la presentación de libreas de cada escudería.

