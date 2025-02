Red Bull, en GRANDES PROBLEMAS para 2025 por culpa de Hamilton

Juan Pablo Montoya espera que Red Bull Racing tenga momentos difíciles en 2025 y que una pelea por el título definitivamente no es algo en lo que el equipo austriaco debería estar pensando.

El colombiano apunta a los problemas del RB20, que ya Adrian Newey indicó que no son tan fáciles de solucionar.

El RB20 era difícil de conducir en 2024 y eso se debió a problemas de equilibrio del coche. El equipo estaba buscando y, sobre todo, la pequeña ventana de trabajo del coche estaba fallando.

Max Verstappen pudo sortear los problemas en cierta medida, pero su ex compañero de equipo Sergio Pérez fue mucho menos capaz de hacerlo. El equipo espera solucionar los problemas del RB21, pero Montoya, quien cuenta su historia en OnlineCassino.com, tiene serias dudas al respecto.

Lewis Hamilton arrancará en Ferrari en 2025 y no ha ocultado que persigue su octavo título mundial, Montoya no espera competencia de Verstappen en esa aventura.

"Max Verstappen no será un problema para Lewis este año. Me sorprendería que Red Bull empezara tan duro como lo ha hecho en los últimos años. Adrian Newey dijo recientemente que los problemas de Red Bull no son tan simples como ellos piensan", subraya Montoya.

¿Podrá Red Bull solucionar los problemas?

Como director técnico de Red Bull Racing, Pierre Waché espera que el RB21 se convierta en un coche ganador de campeonatos, pero Montoya espera que el equipo esté trabajando para resolver los problemas durante mucho tiempo.

"Si dices que estás construyendo el auto de manera incorrecta y te das cuenta de que lo que estás haciendo está mal, ¿cuánta confianza tienes en que lo que estás haciendo ahora es completamente correcto?"

"En algún momento, simplemente tienen que decir: 'Esto es en lo que creemos, y esto es a lo que nos vamos a comprometer, y esto es lo que vamos a hacer, y esto es lo que va a suceder".

"Simplemente comienzas a moverte lateralmente o incluso hacia atrás. Si continúas sobre la base equivocada, nunca saldrás del agujero. Ese agujero puede ser muy profundo, ese es el problema", dijo Montoya.

