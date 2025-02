Lewis Hamilton revela EMOTIVOS detalles de la prueba de Ferrari

Lewis Hamilton ha emitido algunos emotivos pensamientos durante una reciente prueba de Ferrari, según han revelado imágenes tras bambalinas de su paso al equipo.

El siete veces campeón se ha unido a la Scuderia para la temporada 2025 en adelante, abandonando el equipo Mercedes con el que había conseguido seis de sus títulos entre 2014 y 2020.

Hamilton es el piloto más exitoso en la historia del deporte (cuando se tienen en cuenta las victorias en grandes premios y las pole positions) y ahora se ha unido al equipo más exitoso en la historia de la F1.

Esta pareja es una perspectiva tentadora y ha dado lugar a una apertura de temporada muy esperada en Australia el mes que viene.

Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA

¿Cuándo hará Hamilton su debut en Ferrari?

Hamilton ya ha realizado una serie de pruebas con su nuevo equipo Ferrari, tanto en su circuito privado de Fiorano como en Barcelona junto a su nuevo compañero de equipo Charles Leclerc.

El próximo paso para el piloto de 40 años es el evento en vivo único F1 75 el 18 de febrero, antes de que se realicen las pruebas de pretemporada a fines de mes y la temporada 2025 de F1 finalmente comience en Melbourne el 16 de marzo.

En medio del revuelo en las redes sociales en torno al traslado de Hamilton, los tiempos de prueba de la leyenda de la F1 también se están observando de cerca en comparación con los de Leclerc, ya que los fanáticos están entusiasmados con una posible batalla por el campeonato entre ambos.

Sin embargo, las pruebas de Hamilton en la pista de Fiorano como parte del programa de pruebas de autos anteriores (TPC) fueron simplemente una oportunidad para que el británico se acostumbrara a la pista, a su nuevo equipo y a los fanáticos.

En un vídeo entre bastidores publicado por su nuevo equipo Ferrari, Hamilton reveló su emoción por poder conducir en la pista por primera vez, rodeado de los Tifosi.

Al hablar de cómo corrió tres vueltas a la pista, 6,2 millas, antes de la prueba, el piloto de 40 años dijo: "He visto fotos de esto. Cuando estaba corriendo por la horquilla de allí y miré hacia atrás, pensé 'oh Dios mío', me estaba golpeando en oleadas.

"Ha sido un sueño venir aquí y tener esta experiencia. Es increíble, tengo a mis padres aquí, mi papá y mis dos mamás, ha sido una espera muy, muy larga.

"Siento que es... bueno, es el primer día de trabajo, pero también el primer día de escuela".

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!