Alonso y Aston Martin reciben ayuda de ¡ARABIA SAUDITA!

Fernando Alonso y Aston Martin han recibido más apoyo de otra empresa relacionada con Arabia Saudita y su sportswashing.

Aston Martin Aramco ha anunciado hoy una asociación de alto nivel con la empresa minera saudí Maaden, que ahora asume la designación de "socio principal" recientemente desarrollada, siendo el primer socio en asumir este título con el equipo.

Maaden es la empresa minera y metalúrgica más grande de Oriente Medio y la de más rápido crecimiento del mundo. La asociación de alto nivel se basa en el anuncio original del año pasado y seguirá siendo una parte integral de la transformación en curso de Maaden, ya que tiene como objetivo atraer y retener a los mejores talentos para impulsar una generación de minería liderada por la tecnología.

Para respaldar su posición de alto nivel con Aston Martin Aramco, Maaden ha revelado hoy una nueva campaña centrada en la asociación titulada "Unearth Your Greatness", que tiene como objetivo celebrar la grandeza que surge de la dedicación a la artesanía, tanto en el mundo de la Fórmula 1 como en la industria minera.

Maaden y Aston Martin Aramco luchan juntos por la grandeza, y esta campaña honrará la dedicación y el talento que se necesitan para dominar una habilidad.

We're proud to announce Maaden as the Principal Partner of @AstonMartinF1, building a brighter future on and off the track.#UnearthYourGreatnesshttps://t.co/cKXy8kxu2G pic.twitter.com/ky6IuqMqzD