¡Prost EXPLOTA contra Netflix!

Alain Prost, histórico piloto de la Fórmula 1, ha explotado en contra de Netflix por la representación que hicieron con la serie de Ayrton Senna.

Prost, multicampeón de la categoría, no es fanático de la serie de Netflix 'Senna', que cuenta la historia de su antiguo compañero de equipo y rival Ayrton Senna. Según Prost, la historia de la serie cuenta cosas que simplemente no son ciertas y muchos elementos son inventados por los escritores.

La rivalidad entre Senna y Prost es quizás la más legendaria en la historia de la Fórmula 1, y también una historia que ha sido filmada antes.

En 2010 se estrenó el documental 'Senna', que tuvo muy buena acogida en su momento entre los fans, los medios de comunicación y los ex pilotos.

Prost, quien por supuesto es el antagonista en cualquier historia de Senna dada la rivalidad, señaló en 2010 que el documental pasó por alto un aspecto importante de su rivalidad con Senna: los dos se hicieron amigos en los últimos meses de vida del brasileño.

“Ayrton empezó a hablar conmigo, al menos una o dos veces por semana”, dijo Prost en ese momento sobre su improbable amistad con Senna.

"A veces no era nada, a veces me pedía consejo. Duró seis meses, hasta Imola. Nos hicimos amigos, estábamos muy unidos. Fue un periodo que nunca imaginé. Tengo muy buenos recuerdos de él", señaló.

No debes contar cosas que no son ciertas

El documental de 2010 solo mostró imágenes antiguas junto con las entrevistas, pero la serie de Netflix de 2024 del mismo nombre fue completamente recreada por actores en los sets.

Prost, interpretado por el actor Matt Mella en la miniserie de seis episodios, cree que la historia no es real y muestra una falta de respeto hacia el propio Senna.

"Estoy seguro de que a Ayrton no le gustaría, sobre todo porque demuestra una falta de sensibilidad", dijo a RAC Motori sobre la reciente serie.

"Es una gran historia y no hay que contar cosas que no son ciertas. Si hay que hacer algo comercial, no está bien hacerlo en nombre de Senna. Creo que es terrible y no lo acepto".

