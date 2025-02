Hamilton, a la caza de los que NO PUDIERON hacer Alonso y Vettel en Ferrari

Probablemente no se te haya escapado, pero Lewis Hamilton es piloto de Ferrari desde este año.

Las fotos se han compartido con gran fanfarria en las redes sociales en las últimas semanas y algunos de los tifosi estuvieron presentes para presenciar con sus propios ojos los primeros metros del británico en un Ferrari en Fiorano.

Hamilton, de cuarenta años, tiene la difícil tarea de traer un título mundial a Maranello, algo que Sebastian Vettel y Fernando Alonso no han conseguido. En este especial de GPFans nos sumergimos en la aventura que emprende Lewis Hamilton en Ferrari y lo que se necesita para convertirse en campeón en Maranello.

Ferrari, el equipo más legendario de la Fórmula 1, pero lleva ya un tiempo sin títulos mundiales. Kimi Räikkönen ganó el último campeonato de la Scuderia en 2007 y el equipo ganó por última vez el título de constructores en 2008.

Ferrari ha hecho mucho para ganar campeonatos. Fernando Alonso se unió al equipo en 2010, pero terminó segundo en la clasificación tres veces en cinco años. Sebastian Vettel asumió el asiento del español en 2015, pero el alemán tampoco pudo llevar el oro del campeonato a Italia, terminando segundo en dos ocasiones en seis años con la Scuderia.

Alineación sin campeones

Finalmente, Carlos Sainz asumió el asiento de Vettel en 2021, lo que significa que Ferrari no tuvo a ningún ex campeón en el auto por primera vez en mucho tiempo. Ferrari tenía mucho talento con este dúo, pero también un coche con el que no siempre podía luchar por las victorias.

Sin embargo, con el fichaje de Hamilton algunas cosas están cambiando entre bastidores y está claro que Ferrari, con el británico a bordo, quiere volver a hacer una apuesta seria por el título mundial.

CV Lewis Hamilton

Con Hamilton vestido de rojo Ferrari se han combinado las dos mayores historias de éxito de este deporte. En toda su historia, Ferrari logró recolectar 16 campeonatos de constructores y 15 títulos de pilotos. Las opiniones están divididas en cuanto a si Lewis Hamilton es el mejor piloto de la historia, pero Hamilton es el piloto más exitoso.

Con siete títulos mundiales iguala a Michael Schumacher, pero con 105 victorias, 104 pole positions y 202 podios destaca sobre el resto. El período con Mercedes fue especialmente exitoso, con el equipo alemán dominando la clasificación desde 2014 hasta 2021.

Vasseur y Hamilton son viejos conocidos

Hamilton ha sido de interés para Ferrari en varias ocasiones, pero a principios de 2024 se conoció la noticia de que el británico realmente podría enfundarse el icónico mono rojo este año. El jefe del equipo, Frédéric Vasseur, fue uno de los pioneros que quisieron fichar al británico.

Vasseur no es ningún desconocido para Hamilton. Hamilton conoce al jefe del equipo de sus días en GP2 (Fórmula 2), cuando Vasseur estaba a cargo de ART Grand Prix. Vasseur afirmó que no fue demasiado difícil persuadir a Hamilton para que se uniera a Ferrari y que una vez que comenzaron las conversaciones, la decisión se tomó rápidamente.

Ferrari no deja nada al azar

Para ayudar a Hamilton a adaptarse rápidamente, Ferrari tiene una serie de cambios planeados para la próxima temporada. El nuevo coche está así adaptado a los deseos del siete veces campeón. Una de las quejas de Hamilton en Mercedes en los últimos años ha sido que siente que la cabina está ubicada demasiado cerca de la suspensión delantera y Ferrari ha tenido en cuenta esa información para su coche.

Además, se nota que las flechas no apuntan tanto a ganar el título en 2025, sino principalmente a un equipo campeón que estará en el puesto a partir de 2026. En esto, Hamilton, junto con Leclerc, deben dar dirección al equipo de desarrollo con el fin de producir el mejor auto para la nueva era de la Fórmula 1.

Además, el antiguo sustituto de Toto Wolff en Mercedes, Jérôme d'Ambrosio, ahora también podrá ser admirado con el rojo Ferrari y Loïc Serra también ha sido liberado de Mercedes y ayudará a Hamilton en su nueva aventura. Peter Bonnington, también conocido como 'Bono', no vendrá. Hamilton contará con el ingeniero de carrera que ha ayudado a Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo , pero también a Carlos Sainz en el pasado: Riccardo Adami.

Hamilton se une a Ferrari con el conocimiento de que el equipo hará todo lo posible para producir un coche ganador del campeonato, pero hay un factor importante que potencialmente podría poner un palo en la rueda: el ocho veces ganador de carreras, Charles Leclerc.

El monegasco forma parte de la Scuderia desde 2019 y es de alguna manera el niño prometido de Ferrari. Leclerc derrotó a Vettel en sus dos primeras temporadas y con Sainz a bordo ya estaba un poco más igualado. Como auténtica bestia de la clasificación, no hay que subestimar a Leclerc, que ya ha conseguido 26 pole positions.

Además, Leclerc fue el número uno del equipo durante mucho tiempo, pero con Hamilton dentro del equipo de carreras, esas relaciones parecen estar desdibujándose un poco. Será interesante ver qué hará Ferrari una vez que ambos estén cerca uno del otro en una carrera.

