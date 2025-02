Netflix ha anunciado oficialmente la fecha de lanzamiento de la séptima temporada de la popular serie Drive to Survive.

La serie completa estará disponible para ver en el servicio de streaming a partir del 7 de marzo de 2025, de acuerdo a lo dicho hoy en un comunicado compartido en sus canales oficiales. La serie de Netflix Drive to Survive se ha convertido en un nombre familiar entre los fanáticos de la Fórmula 1.

A través de este 'documental', el servicio de streaming echa un vistazo detrás de escena a los equipos participantes y sigue de cerca toda la acción dentro y fuera de la pista.

El equipo de producción tampoco es reacio a un poco de espectáculo (exagerado). Teniendo en cuenta que las rivalidades y las disputas a menudo son algo exageradas, sigue siendo bastante agradable de ver. A partir del 7 de marzo de 2025, podrás ver la serie completa de una vez en Netflix.

Los productores no dudan en exagerar un poco ciertos acontecimientos. En el pasado, esto llevó a Max Verstappen a decidir no participar en la serie. No apareció en la cuarta temporada porque sintió que creaba rivalidades entre él y otros pilotos que no existían en la vida real.

Tras una buena conversación con los productores y el acuerdo de que el cuatro veces campeón del mundo tendrá una idea de lo que se edita y lo que no en el producto final, el limburgués también está de vuelta en el juego. Aunque de forma limitada.

¿Cómo quedó el Campeonato de Pilotos de la F1 2024?

El Gran Premio de Abu Dhabi significó otra victoria para Lando Norris que pudo asegurar el campeonato de constructores para McLaren. En el circuito de Yas Marina no hubo límites para Norris, que hizo todo lo necesario para aún con la presión de Leclerc y Sainz llevarse la victoria.

Fue un día agridulce para los pilotos hispanos, ya que Carlos Saínz terminó segundo y Fernando Alonso en noveno.

Por otro lado, Checo Pérez vio como una falla mecánica le cortó su gran carrera antes de tiempo y Franco Colapinto tuvo que abandonar también después de un toque con Piastri.

