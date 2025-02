El cuatro veces campeón del mundo Max Verstappen buscará su quinto título mundial en 2025. Para Verstappen, todo lo que venga después de la temporada 2021 es un plus.

Sin embargo, los pilotos normalmente van a por el máximo y en conversación con SportsKeeda Verstappen explica por qué no se ha marcado como objetivo un número concreto de títulos.

Mientras que Verstappen ha indicado que su objetivo era simplemente convertirse en campeón del mundo, Lewis Hamilton se ha unido a Ferrari para buscar su octavo título.

El dos veces campeón del mundo Fernando Alonso también ha estado en sequía desde su último título en 2006 y con Adrian Newey a bordo, Aston Martin puede comenzar a tener esperanzas de lograr un campeonato en el futuro.

Verstappen satisfecho con los logros obtenidos

El piloto de Red Bull explica al medio que está principalmente satisfecho con lo conseguido hasta ahora.

"Es que no sabes dónde vas a terminar, ¿no? Y ya estoy muy feliz con lo que he logrado, y simplemente no quiero ponerle un número. Ya estoy contento, así que aunque no haya nada más, está bien", explica Verstappen.

El holandés también ha indicado varias veces que la aventura de la Fórmula 1 puede terminar antes para él de lo que la mayoría de la gente piensa.

"De todos modos estoy feliz. Sabes, he logrado mucho, por supuesto que estoy feliz, si podemos sumar más, entonces sumaré más, pero no es algo por lo que luche desesperadamente o trate de aferrarme en el deporte para ganar más", finalizó.

