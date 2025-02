Familiar OBSTÁCULO entre Checo y Cadillac

El fin de Daniel Ricciardo en la F1 puede haber parecido definitivo el año pasado, pero eso no ha detenido las especulaciones sobre su posible regreso sorpresa algún día y podría ser de nuevo un obstáculo para Checo Pérez.

Si a eso le sumamos un nuevo equipo que se unirá a la parrilla en 2026, y además uno estadounidense, la idea de un regreso de Ricciardo es más tentadora que nunca.

Cadillac y General Motors están golpeando al deporte como una tonelada de ladrillos en 2026, poniendo fin a una racha de una década de campeonato de 10 equipos y abriendo un par de asientos clave para pilotos que de otro modo podrían tener que buscar trabajo como reservas o en otras series de carreras.

La popularidad de Ricciardo tanto en el deporte como particularmente entre los fanáticos estadounidenses lo convierte en un candidato obvio para el asiento junto con Checo, grandes nombre para traer junto con el piloto estadounidense que el equipo quiere contratar. Parece una pareja hecha en el cielo del automovilismo.

¿Debería Cadillac fichar a Daniel Ricciardo?

Ahorrémosle mucho tiempo a Cadillac ahora mismo, no lo hagan. Lo último que debería hacer ahora es fichar a Ricciardo, que no ha ido a ningún éxito reciente.

Está muy bien señalar a pilotos como Fernando Alonso y Lewis Hamilton e insistir en que la edad no es una barrera para el éxito en la F1, pero Ricciardo no ha vencido a un compañero de equipo en el campeonato en cuatro temporadas (y sí, Yuki Tsunoda lo superó en las carreras de 2023 en las que ambos compitieron).

Ha sido un marcado declive desde el punto más alto de 2016, cuando terminó tercero en el campeonato, el mejor de su carrera. Desde 2016, Ricciardo no ha estado en la carrera por el título durante la mayor parte de una década, y ha terminado entre los dos primeros en una carrera solo una vez en sus últimos 123 intentos, desde que ganó en Mónaco en 2018.

Ese es el secreto sucio sobre Ricciardo: no es que ya no sea un piloto de élite, es que incluso en su apogeo probablemente no era una estrella de nivel de campeonato.

Cuando Hamilton y Alonso caen un poco con la edad y pequeños problemas técnicos, sus otras cualidades los mantienen en la conversación. Cuando Ricciardo retrocedió, se acabó como un piloto viable de puntos en la F1.

¿Por qué sigue siendo objeto de conversación por los asientos? Es un buen tipo. Si eres bueno con los medios, popular entre los fans, bueno en el garaje y en la televisión, siempre aparecerás en las listas de trabajos que pueden estar un poco más allá de tu alcance.

Esa es la naturaleza del juego. El trabajo de Cadillac es asegurarse de que no tropiecen en su entrada a la etapa de la F1 contratando a un piloto que no esté en condiciones de hacerlo.

Vamos a ahorrarle mucho tiempo a Ricciardo ahora mismo. No hagas esto, lo último que quieres, al comenzar la temporada 2026 en la que cumplirás 37 años, es perder el tiempo en la parte trasera de la parrilla con un equipo que está construyendo toda su operación desde cero.

El último equipo verdaderamente nuevo en llegar al deporte fue Haas. No ha subido al podio en nueve años. Antes de ellos, HRT. Tres años, sin puntos, se disolvió.

Firmar con Cadillac es firmar con los calendarios más agotadores de la historia del deporte, y hacerlo solo para que te superen los autos que realmente importan. Solo lo has hecho una vez, no lo vuelvas a hacer. Por tu propio bien.

