Ángel Armando Castellanos

Miércoles 22 Marzo 2023 07:05

Sergio Checo Pérez admitió haber pensado "no otra vez" después de que un coche de seguridad a mitad de carrera amenazara su victoria en el Gran Premio de Arabia Saudita.

El mexicano ganó cómodamente en Jeddah, luego de recuperarse de un comienzo promedio para llegar a lo más alto del podio.

El año pasado le ocurrió algo parecido. Tuvo una buena ventaja antes de que el coche de seguridad se activara poco después de entrar en boxes, dando a sus rivales la oportunidad de superarlo. Esto lo envió hasta el cuarto lugar.

Aunque esta vez pudo aprovechar la intervención de un coche de seguridad, Pérez ha revelado que recordó el 2022.

"Una vez que superé a Fernando, podía hacer mi propia carrera, pero una vez más, cuando salió ese coche de seguridad, me recordó (de nuevo) a Jeddah el año pasado.

"Fue como, 'no otra vez'. Pero afortunadamente, no entramos en boxes. No habíamos entrado en boxes en ese momento. Así que sí, fue una nueva carrera después del coche de seguridad, ya sabes", contó recientemente.

Pérez 'manejó' el margen de Verstappen

A pesar de que Max Verstappen partió decimoquinto luego de un problema en el eje de transmisión en la Q2, el compañero de equipo de Pérez en Red Bull fue su rival más cercano en las etapas finales de la carrera.

Esto llegó a su clímax cuando Verstappen le arrebató el punto por la vuelta más rápida de la carrera con un esfuerzo impresionante. en su gira final.

"Muy pronto, Max regresó y básicamente, hacia el final, sólo nos aseguramos de mantener esa brecha saludable entre Max y yo.

"Pero eso significaba que estábamos presionando mucho y tratando de mantener la ventaja", explicó.