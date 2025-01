El futuro de Fernando Alonso dentro de Aston Martin podría cambiar gracias a una persona dentro del equipo.

Jefferson Slack, Director General Comercial y de Marketing, habló en exclusiva con MotorsportWeek.com sobre la influencia de Andy Cowell en la escudería: “No conocí a Andy hasta hace unos meses, pero puedo decirte que estoy sumamente impresionado.

“Tiene el conocimiento técnico, repito, no soy una buena persona para juzgar eso, pero puedes ver que eso está claro, tiene el elemento humano, tiene el liderazgo, es decisivo, pero también es muy justo y trata a la gente de una muy buena manera, y creo que es absolutamente fundamental para nuestro futuro.

“Creo que los cambios que [Cowell] ha hecho, no fueron, ya sabes, cambios improvisados, se hicieron después de estudiar lo que podría hacernos un equipo más eficiente. De nuevo, no es mi área, pero lo que entiendo es que no hemos sido muy buenos en el desarrollo del auto en las últimas dos temporadas.

"Parte de eso podría ser el hecho de que las personas que viajaban a 24 carreras eran técnicamente, en teoría, también responsables del desarrollo del auto, y eso es realmente difícil de hacer y creo que otros equipos están estructurados de la manera en que se movió Andy.

“Pero hasta ahora me ha impresionado mucho Andy y, para ser sincero, es una persona muy agradable con la que trabajar, lo que también es importante”, comentó.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

