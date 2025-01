CONFIRMAN la conspiración de Verstappen contra Sainz

Han confirmado las teorías de conspiración de Max Verstappen contra Carlos Sainz en Red Bull.

Peter Windsor cree que Max Verstappen en Red Bull Racing pudo haber intervenido personalmente cuando Carlos Sainz se convirtió en una opción como nuevo compañero de equipo en 2025. Según el británico, esto se remonta "a la época en Toro Rosso", cuando también eran compañeros de equipo con entre sí.

Windsor mira en una nueva transmisión en vivo en su Canal de YouTube vuelve a contar cómo Red Bull terminó con Liam Lawson como compañero de equipo de Verstappen.

Según el británico, Carlos Sainz, que aún no tenía asiento para 2025 tras dejar Ferrari, habría sido una excelente opción. Sin embargo, Windsor cree que Verstappen se ha opuesto: "Carlos a veces era, bueno, alrededor del 20 por ciento de las veces, más rápido que Max en la clasificación [en Toro Rosso].

"Y estaba, digamos, incómodamente cerca de Max. O tuvieron una pelea por alguna otra razón. Quizás Había algo en la configuración que Carlos no compartió con Max.

"Creo que todo se remonta a la época de Toro Rosso, cuando Max lo dejó claro: no quiero a Carlos en ese otro coche. Todo demuestra que esas cosas entre compañeros de equipo son muy importantes.

"Por eso Lewis también se esforzará por lograr un "borrón y cuenta nueva" después de la batalla con George. Los nuevos medios, las redes sociales y las estadísticas que están al alcance de todos hacen que sea muy fácil incitar a un equipo a contratar a los dos mejores pilotos.

"Tener a Lando y a Oscar no es necesariamente lo mejor para McLaren, y ciertamente no es lo mejor para Norris. Al igual que no es ideal que Hamilton se siente al lado de Russell.

"Pero bueno, cómo lidiar con eso depende de ti. Esa fue la decisión. En el caso de Ricciardo, puedes renunciar e ir por el dinero o seguir luchando. entonces debe haber algo mal con el auto", señaló.

¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?

El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.

Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.

"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.

