Aseguran que PELIGRA el futuro de Fernando Alonso

Han asegurado que el futuro de Fernando Alonso en Aston Martin podría estar en peligro por los resultados de la temporada 2024 y 2025.

Jacques Villeneuve, ex piloto, habló en Action Network sobre el equipo del bicampeón del mundo: “Los propios Aston Martin saben que todo llevará tiempo. Hablo de los aficionados, no del equipo. Los aficionados suman dos y dos y suman seis. La expectativa es que hayan fichado a Adrian Newey y ahora pueden empezar a ganar.

"Lleva tiempo formar a la gente que te rodea. Lleva tiempo diseñar un coche. Lleva tiempo hacer todo. Así que 2025 no es el año. No sucede así. Internamente, lo saben. El problema es externo. Parte del problema es que la mitad de los medios son medios de Instagram. No son medios adecuados, no son periodistas adecuados.

"Y cada vez hay menos periodistas adecuados. En este momento, es cualquiera que se despierta, escribe un blog y es periodista. Y esos son los que realmente no lo entienden. Son más como fanáticos periodistas. Esos son los que crearán falsas expectativas y harán el daño. Eso es todo. Pero internamente lo saben.

“Alonso sabe lo que tiene que hacer ahora, que es hacer la temporada de su vida, aunque signifique muy pocos puntos, para demostrar que sigue estando un paso por encima. Como hizo cuando estaba en Ferrari y el Ferrari no era un coche ganador.

"Como hizo en McLaren, cuando el McLaren era un perro, tenía un motor horrible y aun así consiguió luchar como un loco. Fue impresionante. Si sigue haciendo eso, entonces lo mantendrán. Porque eso significa que el día que el coche pueda ganar, él estará allí”, comentó.

Relacionado: Advierten la PEOR noticia para Alonso en 2025

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!