Piloto de McLaren F1 pone ULTIMÁTUM al equipo

El mexicano Pato O'Ward ha puesto un ultimátum a McLaren para convertirlo en piloto titular dentro de la Fórmula 1.

Los años siguen pasando, y después de la terrible experiencia del regiomontano con Red Bull cuando la FIA le negó la superlicencia para proteger a pierre Gasly, no ha podido estar cerca de pilotar más que como rol de reserva.

El rol de piloto reserva es algo que parece no estar dispuesto a llevar más O'Ward, que ya es todo un veterano en el automovilismo y estrella de la IndyCar con Arrow McLaren.

En palabras a Roberto Martínez para el podcast Creativo, explicó lo que significa para él pasar los meses de labor como piloto reserva después de terminar la temporada de IndyCar

Relacionado: ¡Checo POR FIN confiesa su plan de futuro!

¿Qué dijo Patricio O´Ward sobre McLaren?

Actualmente, Patricio ha sido el piloto reserva designado para el caso de que Oscar Piastri y Lando Norris no pudieran estar presentes en alguno de los Grandes Premios, situación que no ha sucedido.

Al haber ganado la temporada anterior el campeonato de constructores, tampoco se ve en el panorama cercano un cambio de alineación de pilotos en la escudería papaya.

“Yo sí me daba mi meta de Fórmula 1, pero estoy tan contento en IndyCar. No estoy dispuesto a tener años tan intensos cuando no soy titular ahí. Estoy dispuesto a ser el piloto reserva de Fórmula 1 un año más”, señaló.

“Si yo no estoy en un asiento de Fórmula 1 para 2026, o firmando algo para el futuro cercano, no lo quiero hacer más, porque es un trabajo excelente y especial cuando estás dentro del auto, pero el 95% de tus días como reserva es miserable. Es como ir a un bufet y no poder comer”, finalizó.

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!