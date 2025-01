¡Serias ACUSACIONES de Checo a Red Bull!

Sergio Pérez apareció en público por primera vez luego de haber sido despedido de Red Bull Racing y aprovechó para lanzar serias acusaciones.

El corredor mexicano apareció en un evento en su país y se pronunció sobre su salida de la escudería austriaca: “Me hubiera encantado que hubieran desarrollado un auto alrededor de mí.

"Pero no fue así, sabía a lo que llegaba y di lo mejor de mí. Me hubiera encantado tener un equipo donde fuera la pieza principal, que todo girara alrededor de mí, que el auto se hiciera a mi estilo de manejo, pero no fue así.

"Sabía a dónde llegaba perfectamente y conseguí hacer lo mejor posible y por eso estoy tan contento, tan tranquilo porque eso fue lo que hice. Todo pasó muy rápido, no me lo esperaba y estoy en una posición soñada.

"Ahora si me preguntas, no lo sé, estoy contento con mi vida, ilusionado con lo que tengo por delante. Si me llega un proyecto interesante, sin duda lo voy a considerar. Mi prioridad es viajar y mi familia y en los próximos 6 meses sabré que quiero hacer", apuntó.

¿Qué pasó con Checo Pérez en Red Bull?

Cuando su carrera parecía terminada, Pérez fue recogido por Red Bull en finales de 2020 como sustituto de Alexander Albon. El mexicano condujo para el equipo de Milton Keynes durante cuatro temporadas, ganando cinco Grandes Premios y dos títulos de constructores durante ese tiempo.

Sin embargo, su forma estuvo por debajo de la media, especialmente en 2024: terminó octavo en la clasificación de pilotos, mientras que su compañero de equipo Max Verstappen se proclamó campeón a falta de dos carreras y un sprint para el final.

Pérez también causó más daños que cualquier otro piloto, y Red Bull se perdió decenas de millones en premios al terminar tercero en el campeonato de constructores.

Después de meses de rumores, la decisión se tomó a principios de este mes y se anunció que Liam Lawson ocupará el lugar de Pérez en 2025 y se convertirá en el quinto compañero de Verstappen en Red Bull.

Como se mencionó, el propio Pérez aún no ha dicho nada sobre sus planes futuros, pero el Dr. Marko cree que lo sabe. El piloto de 34 años todavía aspira a conseguir una plaza en la categoría reina. Ya se han cubierto todas las plazas para 2025, pero en 2026 hay muchas posibilidades, incluido el flamante equipo; Cadillac F1.

