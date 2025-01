Aston Martin NIEGA su crisis con Fernando Alonso

Aston Martin ha hecho una increíble declaración sobre la crisis que vivió con Fernando Alonso durante la pasada temporada 2024 de la Fórmula 1.

Mike Krack, jefe del equipo, se pronunció sobre el tema en una entrevista con Motorsport-Magazin y dijo lo siguiente: "Se está perdido cuando no se sabe qué hacer. Y nunca estuvimos en esta situación.

"Siempre hay -y eso es lo que ves ahora, no solo con nosotros, sino con algunos equipos- pasos que no ofrecen lo que esperas. Hay que entenderlo. Si algo no funciona como esperabas durante los primeros diez minutos, entonces dices, oh, ¿cuál puede ser la razón?

"Y, por supuesto, no sabes lo que estás haciendo directamente. ¿Está perdido? Si luego entras en el análisis, sabrás muy rápidamente dónde está el problema. Por supuesto, también tienes que tener cuidado de no ir después de 10 minutos y decir que eso es todo. También tienes que validar esto con algunos controles.

"De lo contrario, rápidamente tomarás una dirección, que luego puede ir en otra dirección equivocada. Cada vez que vienes, sé que la pregunta está en la habitación. [risas] Pero, sinceramente, no creo que estuvieramos "perdidos" entonces o que lo estemos ahora", comentó.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

