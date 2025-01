Red Bull responde a las SERIAS acusaciones de McLaren

Ya sea que el equipo se llame Visa Cash App RB, AlphaTauri o Toro Rosso; Desde que el equipo está en la parrilla, ha habido muchas críticas sobre la relación con Red Bull Racing.

Los pilotos del equipo austriaco suelen estar destinados en VCARB para adquirir experiencia en la Fórmula 1 antes de ascender a Red Bull, pero los rivales suelen etiquetar a VCARB como un "equipo B", algo de lo que el propio equipo sólo puede reírse.

Sergio Pérez y Mark Webber son los únicos pilotos de Red Bull en los últimos quince años que no pilotaron anteriormente para el equipo hermano. Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo y Max Verstappen se entrenaron de esta manera en Toro Rosso, y Vettel incluso logró ganar un Gran Premio, terminando el año por encima de Red Bull en ambas clasificaciones antes de su ascenso.

Es cierto que Red Bull es propietario de VCARB, pero las fábricas de los equipos están a miles de kilómetros de distancia: Red Bull en Milton Keynes, VCARB en Faenza.

Zak Brown incluso pidió prohibir un "equipo B" como VCARB después del Gran Premio de Singapur, cuando Daniel Ricciardo, que conducía muy lejos de los puntos, hizo una parada en boxes tardía y en la última vuelta de su carrera en la Fórmula 1 tomó la vuelta más rápida. Lando Norris.

Ferrari y Haas trabajando más estrechamente

Esta fue una acusación seria contra VCARB, pero el equipo nunca le dio demasiada importancia. El director general Peter Bayer explica que esto simplemente no es cierto y que, si uno busca un verdadero equipo B, hay otro ejemplo en la Fórmula 1.

"Para ser honesto, esas declaraciones no me irritan", dice el austriaco. en PlanetF1.

"Porque he pasado suficiente tiempo en la FIA para saber cómo trabajan juntos los otros equipos. Lo he dicho antes y lo puedo repetir: estoy seguro de que Ferrari y Haas colaboran más estrechamente que Red Bull con nosotros. Pero si das un paso atrás y escuchas los comentarios de nuestros pilotos e ingenieros, notarás que es un coche diferente, no es simplemente una copia", agregó.

Cada año, casi como una especie de tradición, VCARB obtiene la suspensión de Red Bull en el segunda mitad de la temporada, y este año no fue diferente. Según Bayer, esto no es problemático, ya que las partes que se comparten entre los equipos no son las que marcan la diferencia.

"Nada ha cambiado porque creo que todo el mundo sabe en el fondo que compartir suspensión o caja de cambios no te hace más rápido. De hecho, permite a los equipos más pequeños centrarse en otras cosas cuando se trata de en qué gastas tiempo, dinero y desarrollo", finalizó.

