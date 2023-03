Aloisio Hernández

Sergio Pérez arremetió contra Max Verstappen y dijo que "no es lo ideal" cuando uno de los pilotos no sigue las instrucciones del equipo.

El piloto mexicano se llevó su quinta victoria en la Fórmula 1, y la cuarta con Red Bull Racing. Checo logró reponerse tras perder el liderato con Fernando Alonso en la salida.

A pesar de que Max Verstappen logró hacer una gran remontada, Pérez logró mantenerse en el mismo ritmo de su compañero de equipo; sin embargo, en la recta final del GP, el equipo le pidió al mexicano mantenerse en cierto ritmo y la misma instrucción fue dada para Max

La familia de Max no estaba muy contenta con el triunfo del mexicano

Cuando quedaban pocas vueltas, el bicampeón del mundo hizo la vuelta rápida y desobedeció la instrucción del equipo, Si Sergio se hubiera quedado con el punto extra, habría superado al neerlandés en la cima del Campeonato del Mundo.

Tras la carrera, Checo dijo: “Tengo poca información, solamente sé que al final Verstappen hizo la vuelta rápida. Si hubiéramos ido al límite durante las 50 vueltas, hubiéramos acabado de 4 a 5 segundos de diferencia, o a 3 segundos, pero no hubiera cambiado nada el resultado.

"Es algo que vamos a platicar y a ver qué pasa. Al final tengo que confiar en mi equipo, en lo que me dicen, me dijeron que tenía la vuelta rápida, tenía un ritmo que mantener y fue lo que hice de mi lado. Es algo que tiene que quedar más claro en el futuro.

"De mi parte hay que hacer caso al equipo, ellos tienen más información de la que tengo yo, pero creo que después de esto es algo que el equipo se tiene que replantear en cómo lo estamos manejando, porque si el equipo te da una instrucción y al final no la respetas, creo que no es lo ideal", dijo el jalisciense.

La postura de los jefes

Hablando sobre este tema, Helmut Marko, asesor del equipo, dijo lo siguiente: “Los pilotos se mantuvieron respetando bien nuestras instrucciones de carrera, pero típico, Max en la última vuelta estalla con la vuelta rápida que le significa el liderato del campeonato.

"Pero no lo podemos controlar, es Max, y los dos estaban preguntando constantemente de la vuelta rápida y Max lo hizo en el momento en donde Checo ya no pudo responder. No dimos ninguna orden, dijimos, cinco vueltas para el final y 5 segundos de ventaja está claro que no se pueden alcanzar y luego el rebase, los dos lo entendieron y la vuelta rápida estaba claro que a Max no se le puede prohibir”, dijo el asesor.

Por otro lado, Christian Horner, jefe de equipo, también defendió la postura de Max:" Llegamos a la conclusión de que es la última vuelta. Si Verstappen va a ir, él va a ir. Creo que él mismo ya había llegado a esa conclusión. Y ambos pilotos tenían la información de que 'Checo' tenía la vuelta más rápida en ese momento, preguntó cuál era.

El podio del Gran Premio de Arabia Saudita

"Así que era obvio por qué estaba preguntando. Checo sabía que Max iba a intentarlo. Y Checo levantó después de las dos primeras curvas. Ya estaba una décima y media por arriba, y entonces abandonó el intento de vuelta rápida.

"Por supuesto, el interés del equipo es maximizar los puntos y en el momento en que sientes que puedes tener un problema de fiabilidad, obviamente lo gestionas. Creo que, inevitablemente, Max dijo por radio que el punto por la vuelta rápida significaba mucho para él y no había ninguna razón para que no le dejáramos a él o a Checo intentarlo", concluyó.