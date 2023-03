Fernando Alonso ha vencido otro obstáculo en los despachos al ganar la apelación de su sanción y finalmente se ha quedado con el tercer lugar del Gran Premio de Arabia Saudita, llegando así a su podio número 100 en su carrera.

Después de horas de incertidumbre sobre el resultado del Gran Premio de Arabia Saudita, donde después de la premiación se dio una penalización a Alonso que le quitaba su podio 100 y se lo daba a George Russell, la lucha de la escudería británica por su piloto ha dado los mejores resultados.

La apelación puesta por la escudería de la familia Stroll contra el castigo ha Fernando ha sido un éxito y con ello el español puede ahora festejar de la mejor manera su hito de llegar al triple dígito de podios en su carrera.

El español no tardó en publicar en sus diversas redes sociales la reacción de efectivamente haber llegado a este gran logro después de ser avalado por la FIA.

100th Podium ! What an amazing TEAM we have and fast car! Proud of you @AstonMartinF1 💙. pic.twitter.com/ozhApWJbc1