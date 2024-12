Alonso ROMPE EL SILENCIO sobre su retiro de la F1

Fernando Alonso rompió el silencio y lanzó un preocupante mensaje sobre su retiro de la Fórmula 1.

En palabras ofrecidas durante el podcast Chequered Flag, el bicampeón del mundo dijo lo siguiente sobre el final de su carrera: "Ha habido un par de carreras en las que quizá no me sentí cómodo con el coche o no estaba súper motivado.

"Creo que mi confianza en mí mismo siempre estará ahí hasta que llegue un día en que no me sienta cómodo en el coche, me sienta más lento que mis compañeros de equipo, o más lento de lo que creo que es posible con el coche.

"Si llega esa fecha, probablemente levantaré la mano y dejaré de competir porque no disfrutaré más", señaló.

¿Cómo quedó el Campeonato de Constructores de la F1 2024?

El Gran Premio de Abu Dhabi significó otra victoria para Lando Norris que pudo asegurar el campeonato de constructores para McLaren. En el circuito de Yas Marina no hubo límites para Norris, que hizo todo lo necesario para aún con la presión de Leclerc y Sainz llevarse la victoria.

Los resultados de Mercedes, sumados a los de Ferrari lograron aprovechar mucho la situación para apretar las cosas con McLaren, pero no lo suficiente.

De esta manera, el túnel de viento se asignara de orden inverso a la tabla de constructores para la siguiente temporada.

¿Como terminó el Campeonato de Constructores tras el GP de Abu Dhabi?

1. McLaren 666 puntos

2. Ferrari 652 puntos

3. Red Bull Racing 589 puntos

4. Mercedes 468 puntos

5. Aston Martin 94 puntos

6. Alpine 65 puntos

7. Haas 58 puntos

8. Visa Cash App RB 46 puntos

9. Williams 17 puntos

10. Kick Sauber 4 puntos

