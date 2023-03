Nazario Assad De León

Domingo 19 Marzo 2023 13:59

Fred Vasseur está de nuevo en el ojo del huracán con Ferrari, después de otro Gran Premio donde desiciones del equipo afectan al resultado final de la parrilla, y no le dan apoyo a sus pilotos para mejorar.

Tras la carrera en Jeddah, donde los pilotos de la Scuderia quedaron nuevamente fuera del podio, el nuevo jefe de la escudería italiana fue entrevistado sobre sus impresiones.

"El fin de semana en general fue una decepción, Aston Martin y Mercedes pudieron seguir su ritmo y nos quedamos atrás, también nos afecto la sanción inicial a Charles. Tenemos que entender qué esta pasando con el auto para poder mejorarlo."

Sobre los constantes radios donde se detectó a un frustrado Leclerc en la carrera, Fred comentó lo siguiente:

"El Safety Car molestó a Charles por la estrategia que tomamos, pero no hay ningún problema mayor, al final tal vez nuestra estrategia de llantas no fue la mejor, pero tenemos que enfocarnos en nosotros y ya no pensar en el momentum que nos cortó el Safety Car".

Respecto a la posibilidad de competir al frente de la parrilla las siguientes carreras, el jefe de Ferrari se mostró muy cauto al respecto, por no decir resignado.

"Es difícil decir cómo nos irá esta temporada, tenemos que mejorar nuestra adaptación a las carreras, de otra forma no podremos competir." sentenció.