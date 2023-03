Aloisio Hernández

Domingo 19 Marzo 2023 12:57

George Russell cree que la sanción posterior a la carrera que despojó a Fernando Alonso de un podio en el Gran Premio de Arabia Saudita fue "bastante dura".

Alonso había asegurado su podio número 100 de F1; sin embargo, fue sancionado con una penalización de 10 segundos por no haber cumplido una sanción correctamente.

El español recibió una penalización de cinco segundos por estar fuera de posición en la salida, la cual sirvió en su única parada en boxes, aunque la evidencia de video mostró que un gato tocó a la parte trasera del AMR23 antes de que transcurriera el tiempo.

Ese gato toca la parte de atrás del coche en la parada de Alonso...



Después de la parada en boxes, Russell por error creía que Alonso aún debía cumplir la sanción y estaba conservando sus neumáticos, lo que permitió que su compañero de equipo Lewis Hamilton se acercara a la pista.

"Fue una carrera interesante. Después del coche de seguridad, yo estaba en los duros y Lewis en los medios, así que probablemente tenía un poco más de ritmo al principio.

"Encontré mi ritmo cuando estaba llegando al final", dijo George a Sky Sports F1.

Sabor agridulce

Sobre la penalización de Alonso, el piloto de Mercedes dijo: "Había mucha confusión porque pensé que Fernando tenía una penalización de cinco segundos, así que no quería que estuviéramos peleando entre nosotros y ambos perdiéramos ante Fernando.

"Quería que manejáramos nuestros neumáticos, nos mantuviéramos a una distancia sorprendente y luego tuviéramos una batalla justa hacia el final.

"Encantado de volver a casa P4, la penalización a Fernando es bastante dura. Ellos son los que merecen el podio hoy, pero me llevaré un trofeo extra, así que no me quejo demasiado", finalizó.