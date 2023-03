Fernando Alonso criticó a la FIA tras anunciar el castigo que le quitó el podio en Arabia Saudita por no servir de manera correcta su penalización.

El piloto asturiano logró rebasar a Sergio Pérez en el arranque de la carrera en Jeddah; sin embargo, un par de vueltas después la FIA anuncio que Fernando sería castigado por no poner su auto en la posición correcta de la parrilla al inicio.

Relacionado: Fernando Alonso pierde podio 100 por incumplir castigo

El Safety Car que provocó el DNF de Lance Stroll en la vuelta 18 permitió a Aston Martin servir de manera "gratuita" el castigo. Lamentablemente, uno de los mecánicos habría tocado el AMR23 de Fernando instantes antes de cumplir los 5 segundos.

Recordar que mientras un piloto cumple un castigo en los pits, ningún mecánico o herramienta puede tocar el auto. Eso fue reportado por el organismo hasta después del podio que permitió a Fernando subir por la P3.

A pesar de la sanción, Alonso se mostró positivo por la sensación dentro del auto. Aun así, no perdió la oportunidad de criticar el procedimiento de la FIA con la penalización.

"El sentimiento del auto es muy bueno, controlamos a Mercedes y Ferrari, somos el segundo mejor auto de la parrilla, no sabía nada de la penalidad, es extraño que les tomara 30 vueltas decidirlo, me mandaron al podio y toda la ceremonia, no fue un buen trabajo de ellos.

"Queda mucho por hacer, y fue bueno liderar al menos por unas vueltas, cuando eran cinco segundos no afectaba, el auto es un lujo manejarlo, no nos dejaron controlar la carrera sabiendo todo el panorama", señaló el español.

"I feel great... I enjoyed the podium!"



He didn't get to keep the trophy, but Fernando Alonso was still beaming after his fourth place results in Jeddah ☺️#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/g7uWlKZX9Q