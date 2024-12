Revelan POCO AMISTOSA separación de Checo y Red Bull

Sergio Pérez ya no será piloto de Red Bull Racing a partir de 2025, lo que le dará a Max Verstappen un nuevo compañero de equipo en Liam Lawson. Sin embargo, según Juan Pablo Montoya, la despedida no transcurrió sin problemas.

Según los rumores, una vez terminada la temporada, rápidamente quedó claro que Pérez no regresaría a Red Bull en 2025. Sin embargo, pasó más de una semana antes de que hubiera noticias reales y un gran avance en las negociaciones.

En conversación con AS Colombia, Montoya dice que, según su propia información, las dos partes no se separaron sin pelea y que las negociaciones no transcurrieron sin problemas.

"Supongo que fue una cantidad muy alta. Lo que escuché de los rumores es que la partida no fue tan amigable", declaró el colombiano.

Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA

Montoya ve una oportunidad para Pérez en Alpine en 2025

Montoya, sin embargo, ve una manera de que Pérez posiblemente regrese a la parrilla en 2025. En Alpine tiene la idea de que Jack Doohan, que sustituirá a Esteban Ocon en el equipo francés, no durará mucho y Alpine podría rescindir fácilmente el contrato de Doohan.

"El equipo ahora tiene a Doohan, que tiene contrato y teóricamente tiene que rendir bien para quedarse. Por otro lado, mucha gente supone que Colapinto ya es quien lo reemplaza, pero cuando la gente pensaba en Colapinto, Checo no era una opción", agregó.

"Todo depende de cómo se desempeñe Doohan. Lo que escuché es que a Doohan se le garantiza ese asiento para varias carreras, y si las cosas no van bien, pueden buscar otra opción", finalizó

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!