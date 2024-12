Colapinto aprovecha AL MÁXIMO el regalo de Sainz

Se llevó a cabo el intercambio de regalos navideños entre los pilotos de Fórmula 1 y Franco Colapinto ha aprovechado para dar gran uso al regalo que le dio Carlos Sainz.

Como suele ser tradición en el campeonato de Fórmula 1 se hacen regalos divertidos entre los mismos pilotos como un Santa Claus secreto donde además deben buscar adivinar quién les regaló.

En el caso de Sainz, entregó un regalo nada menos que a Franco Colapinto, donde, terminó el argentino dando un importante uso al regalo.

Colapinto, que ahora será piloto reserva de Williams, conoce todo sobre el equipo de Grove, explicó al respecto.

¿Qué hizo Franco Colapinto con el regalo de Carlos Sainz?

"Hagamos un Williams. Oh, aquí vamos. Esto es 'Arte y artesanía con Franco'. Estamos haciendo un Williams de Mercado Libre y también tenemos Gulf. El naranja, estos colores no los necesitamos. No nos gusta el rojo. No nos gusta el rojo Ferrari . Podemos quitar el rojo. Estos dos los tiramos. Oh, vaya, ¿ha sido bueno? un buen regalo", prosiguió.

"Ahora estamos construyendo el coche de Carlos para el año que viene. Carlos, échale un vistazo a tu coche para 2025. Gracias Carlos, lo usamos para algo bueno", señaló.

"Feliz día de Navidad. Espero que puedas pasar un tiempo con tu familia y recibir algunos regalos bonitos. Espero que sean mejores que el que tengo yo. Es broma. Carlos, eres el mejor", finalizó.

Aquí te dejamos todo el video de los regalos y los pilotos:

