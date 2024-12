OFICIAL: Checo Pérez NO se retira

El entorno de Sergio Pérez dio a conocer las condiciones para que el mexicano pueda regresar a la Fórmula 1.

Antonio Pérez Garibay, padre del corredor nacido en Jalisco, habló sobre el futuro de su hijo en una entrevista con Grupo Fórmula: “Checo, estoy seguro de que la puerta no está cerrada, si viene algo muy bueno y muy grande en la Fórmula 1.

"Si no estoy seguro, la puerta está cerrada, no tengo ninguna duda. No creo que Checo vaya a ningún equipo como Sauber, Haas, ¿me entiendes? Checo o firma con un equipo grande o hace otra cosa, o la puerta está cerrada aquí.

“Ya no hay IndyCar, ya no hay NASCAR, ya no hay Le Mans. De eso estoy 100% seguro. Por eso te digo, si no hay un gran equipo, si no hay una gran oferta para Checo Pérez, esta fue su última carrera”, comentó.

¿Cómo quedó el Campeonato de Constructores de la F1 2024?

El Gran Premio de Abu Dhabi significó otra victoria para Lando Norris que pudo asegurar el campeonato de constructores para McLaren. En el circuito de Yas Marina no hubo límites para Norris, que hizo todo lo necesario para aún con la presión de Leclerc y Sainz llevarse la victoria.

Los resultados de Mercedes, sumados a los de Ferrari lograron aprovechar mucho la situación para apretar las cosas con McLaren, pero no lo suficiente.

De esta manera, el túnel de viento se asignara de orden inverso a la tabla de constructores para la siguiente temporada.

¿Como terminó el Campeonato de Constructores tras el GP de Abu Dhabi?

1. McLaren 666 puntos

2. Ferrari 652 puntos

3. Red Bull Racing 589 puntos

4. Mercedes 468 puntos

5. Aston Martin 94 puntos

6. Alpine 65 puntos

7. Haas 58 puntos

8. Visa Cash App RB 46 puntos

9. Williams 17 puntos

10. Kick Sauber 4 puntos

