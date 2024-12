Sainz revela su VERDADERA reacción tras la salida de Ferrari

Carlos Sainz reveló la verdadera reacción que tuvo detrás de la dolorosa salida de Ferrari de cara la temporada 2025 de la Fórmula 1.

En palabras al podcast Beyond The Grid, el corredor nacido en Madrid dijo lo siguiente: "Creo que a principios de año me pusieron a prueba más de lo que nunca me habían puesto y la vida me puso en una situación que no era nada cómoda.

"Me dijeron que no iba a seguir en el equipo en el que ese invierno estaba seguro al 99% de que iba a continuar. Fue un duro golpe para mis esperanzas y, obviamente, no disfruté de ese momento.

"Seguí entrenando y preparándome para la temporada, con el objetivo de estar listo para ganar carreras, para ganar el campeonato si se presentaba la oportunidad, y llegué a ese curso todavía lleno de energía, pero obviamente con esta situación incómoda y un momento incómodo.

"Cuando digo sufrir, no quiero decir que estuviera llorando a puerta cerrada, sino que estaba realmente dolido. Me dolió porque no me lo esperaba. No estaba preparado para ese tipo de noticia. Estuve un poco en shock durante un tiempo", finalizó.

¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?

El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.

Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.

"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.

