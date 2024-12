Red Bull destaca la MAYOR área de mejora para el RB21

Aunque Red Bull Racing se perdió el título de constructores en 2024, el título de pilotos fue para Max Verstappen. En conversación con Sky Deutschland, el Dr. Helmut Marko señala las deficiencias del RB20, que no quiere en absoluto ver en el RB21, el sucesor de la próxima temporada.

La temporada terminó el domingo pasado en Abu Dhabi, con McLaren ganando el campeonato de constructores. Ferrari finalmente se quedó a catorce puntos y Red Bull Racing ya había abandonado con un déficit de 77 puntos.

Actualmente, el equipo austriaco está considerando el papel del segundo piloto y si Sergio Pérez sigue siendo el hombre adecuado en el lugar correcto.

El coche también tendrá que mejorarse si Red Bull Racing quiere competir con la competencia la próxima temporada.

Los problemas de correlación aún no se han resuelto a corto plazo

Según Marko, las perspectivas no son inmediatamente halagüeñas, ya que el equipo austriaco todavía está pasando apuros. con problemas en la fábrica.

Actualmente se está construyendo un nuevo túnel de viento, pero por el momento el equipo tendrá que seguir utilizando la variante antigua. Hay problemas de correlación y Marko ya se ha referido varias veces al tiempo de calentamiento de la instalación.

Estos problemas no se pueden abordar a corto plazo. Red Bull Racing quiere solucionar los problemas que ha planteado Verstappen esta temporada.

"Si McLaren toma esta forma el año que viene y no mejoramos, será aún más emocionante de lo que ya es. No es un comienzo completamente nuevo, porque el reglamento se mantiene estable", señala Marko sobre el reglamento, que no cambiará. se introducirá hasta 2026. cambios.

El RB20 es un coche muy rígido al que no le gustan los bordillos ni los baches y ese problema también se está examinando.

"Pero nuestras debilidades siguen siendo que llegamos a la pista y la correlación entre todas las simulaciones, el túnel de viento y la realidad no es correcta. Y el coche opera en un rango demasiado estrecho en el que funciona bien. Nuestro grupo técnico todavía tiene Hay mucho trabajo por hacer", dijo el asesor de Red Bull Racing.

