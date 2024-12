Alonso DESAFÍA a sus haters

Fernando Alonso ha encontrado de nuevo la zona de puntos en la Fórmula 1, y ha dejado claro que la edad nos será impedimento en su futuro.

Alonso logró sobrevivir a una demandante y accidentada carrera en Abu Dhabi donde hubo muchos abandonos.

En palabras posteriores a la carrera, Alonso reveló los rumores que escucha de la gente sobre su edad y las motivaciones que tiene de seguir.

"Esperan a que me haga mayor, pero ese día nunca llega", reflexionó Alonso después de la carrera.

"Me he sentido bien, motivado todo el año, incluso ahora que no teníamos grandes objetivos al final", explicó el longevo piloto español.

Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA

¿Cuáles fueron los resultados del Gran Premio de Abu Dhabi?

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!