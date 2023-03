Max Verstappen decepcionó y se quedó fuera en la segunda sesión de clasificación del Gran Premio de Arabia Saudita.

Cuando apenas llevaba una vuelta hubo problemas de potencia en su RB19 y se metió en problemas.

El neerlandés reportó el inconveniente de inmediato. Su coche no podía ir más rápido.

Faltando seis minutos entró a pits para tratar de que las cosas se solucionaran.

Sin embargo, eso no pasó y se quedó sin la posibilidad de pelear por la pole position.

Su caja de cambios había sido reemplazada antes de la tercera sesión de entrenamientos libres.

También quedaron fuera, Nico Hulkenberg, Guanyu Zhou, Kevin Magnussen y Valtteri Bottas.

Fue el más rápido de la sesión, marcando un tiempo de 1:28.635.

El mexicano fue el último piloto en salir a la pista. Lo hizo cuando faltaban poco más de nueve minutos para que acabara. Se puso segundo en esa primera intervención, a 117 milésimas de Fernando Alonso, el más rápido y luego lo superó.

Acabó segundo, a 122 milésimas de Sergio Pérez. Durante gran parte de la prueba fue el más veloz.

En su primera vuelta se colocó como el más rápido, con tiempo de 1:28.757 y le sacó 493 milésimas a Lance Stroll, que se ponía tercero.

Acabó cuarto, a 322 milésimas de Checo Pérez, el más rápido. Lo pasó mal durante gran parte de la prueba.

El español se puso séptimo en su primera vuelta, a 1.143 segundos de Fernando Alonso.

Faltando tres minutos era el primer eliminado, a 81 milésimas de Oscar Piastri, el décimo lugar y último clasificado a la Q3. Llegó a caer hasta el decimocuarto sitio.

Esteban Ocon y Pierre Gasly llevan a Alpine a la Q3.

